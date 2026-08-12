軌道經濟紅利全面引爆！京懋「明日和」搶進鳳鳴核心，用小宅價格住進國際級美學生活

軌道經濟正式兌現！2026年北台灣房市焦點，就在快速崛起的鳳鳴重劃區。國際獲獎建商京懋建設精選雙鐵核心千坪基地，推出預售案「明日和」，以「大空間的宜居小宅」為規劃主軸，結合優越地段與品牌實力，即使在房市盤整期，仍獲得市場高度關注，開案即傳出亮眼銷售佳績。

圖／京懋明日和 提供

雙鐵到位、產業進駐 鳳鳴重劃區躍升北台灣新核心

鳳鳴重劃區坐落北台灣科技產業中軸線，鄰近龜山產業園區，北接內科、南軟，南銜新竹科學園區，被視為北台灣AI黃金廊道的重要起點。隨著捷運三鶯線即將通車，未來可一路串聯板南線。台鐵鳳鳴站至板橋約23分鐘、到台北約35分鐘，開車經大湳交流道可快速銜接國道三號，交通條件日益成熟。

圖／京懋明日和 提供

除了便捷交通，區域內規劃超過萬坪商業區，麥當勞、星巴克、寶雅、郵局等生活機能齊全，加上約9千坪大型公園綠地，滿足日常所需。由於受航道限高影響，區內少有高樓林立的壓迫感，形成難得的開闊天際線與低密度居住環境，綠意與視野兼具。周邊更擁有銘傳大學城、新北藝術特區等人文資源，假日可前往大棟山健行賞景，在繁忙都市節奏中保有從容與愜意，形塑兼具機能與生活品味的新興居住聚落。

圖／京懋明日和 提供

「明日和」坐落雙軸大道角地，下樓即可享有成熟的鳳鳴與鶯桃商圈生活圈，距離捷運鶯桃福德站約350公尺，搭乘捷運三站即可抵達鶯歌老街、四站可至新北美術館；距離台鐵鳳鳴站約650公尺，到桃園車站車程不到10分鐘，未來更可同步享受台鐵桃園地下化帶來的發展利多。

圖／京懋明日和 提供

1985坪大基地首排景觀，打造區域唯一雙認證建築

在土地日益稀缺的雙北生活圈，「明日和」擁有區域少見的1985坪大基地規模，三面臨路且正對鳳鳴國中首排，享有百米棟距與開闊景觀視野。全案規劃取得「鑽石級綠建築」及「黃金級智慧建築」雙標章認證，為目前區域唯一雙認證住宅，展現京懋建設對居住品質與永續理念的高度重視。

業者表示，京懋建設過去以大坪數豪宅產品聞名市場，本案則是品牌少見的中小坪數規劃，推出25坪雙房、35坪及40坪三房產品，希望讓更多家庭有機會體驗京懋一貫的建築美學與居住品質。

社區設計延續豪宅規格思維，規劃挑高迎賓大廳與環繞式中庭花園，透過建築與景觀相互借景，模糊室內外界線，讓綠意自然融入生活。住戶返家後即可遠離城市喧囂，在被自然環抱的空間中沉澱身心，或是在景觀健身房運動，享受難得的舒適與放鬆。

除了硬體規劃，京懋建設也相當重視社區經營，秉持「交屋才是服務開始」的理念，於交屋初期主動代管公設並安排多元課程，協助住戶快速融入社區生活，讓每一項公共設施都能真正被使用、發揮價值。同時因應現代宅配需求，導入智慧包裹櫃系統，節省人力管理成本，提高生活便利性。

圖／京懋明日和 提供

把坪效做到極致，小宅也能享有大空間生活感

在室內規劃方面，「明日和」導入飯店式空間美學，強調居住舒適度與空間機能。全案規劃25至40坪、2至3房產品，戶戶皆設有玄關空間與大面採光客廳，兼顧隱私與生活儀式感。

透過LDK開放式設計整合客廳、餐廳與廚房，放大公領域活動空間，即使是小坪數住宅，也能容納多人聚餐的大長桌。開放式廚房設計更進一步提升空間感與家庭互動性，讓居住不再受坪數限制，而是回歸真正舒適自在的生活體驗。

無論是希望進駐新北生活圈的首購與自住族，或是看好軌道建設與產業發展潛力的置產客，「明日和」都提供兼具地段、品牌與未來性的選擇。不少京懋品牌鐵粉更認為，能以中小坪數門檻入住國際級建築美學作品，是難得的入手機會，也為未來生活品質升級創造更多可能。