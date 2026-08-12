快訊

驚天一怒！韓國瑜不忍了…推進總預算進度 正告誰是立院老大

西南風持續…西南部偶雨、中部以北午後熱對流 南卡颱風將生成

聽新聞
0:00 / 0:00

軌道經濟紅利全面引爆！京懋「明日和」搶進鳳鳴核心，用小宅價格住進國際級美學生活

撰文／ 黎詩彥

軌道經濟正式兌現！2026年北台灣房市焦點，就在快速崛起的鳳鳴重劃區。國際獲獎建商京懋建設精選雙鐵核心千坪基地，推出預售案「明日和」，以「大空間的宜居小宅」為規劃主軸，結合優越地段與品牌實力，即使在房市盤整期，仍獲得市場高度關注，開案即傳出亮眼銷售佳績。

圖／京懋明日和 提供
圖／京懋明日和 提供

雙鐵到位、產業進駐　鳳鳴重劃區躍升北台灣新核心

鳳鳴重劃區坐落北台灣科技產業中軸線，鄰近龜山產業園區，北接內科、南軟，南銜新竹科學園區，被視為北台灣AI黃金廊道的重要起點。隨著捷運三鶯線即將通車，未來可一路串聯板南線。台鐵鳳鳴站至板橋約23分鐘、到台北約35分鐘，開車經大湳交流道可快速銜接國道三號，交通條件日益成熟。

圖／京懋明日和 提供
圖／京懋明日和 提供

除了便捷交通，區域內規劃超過萬坪商業區，麥當勞、星巴克、寶雅、郵局等生活機能齊全，加上約9千坪大型公園綠地，滿足日常所需。由於受航道限高影響，區內少有高樓林立的壓迫感，形成難得的開闊天際線與低密度居住環境，綠意與視野兼具。周邊更擁有銘傳大學城、新北藝術特區等人文資源，假日可前往大棟山健行賞景，在繁忙都市節奏中保有從容與愜意，形塑兼具機能與生活品味的新興居住聚落。

圖／京懋明日和 提供
圖／京懋明日和 提供

「明日和」坐落雙軸大道角地，下樓即可享有成熟的鳳鳴與鶯桃商圈生活圈，距離捷運鶯桃福德站約350公尺，搭乘捷運三站即可抵達鶯歌老街、四站可至新北美術館；距離台鐵鳳鳴站約650公尺，到桃園車站車程不到10分鐘，未來更可同步享受台鐵桃園地下化帶來的發展利多。

圖／京懋明日和 提供
圖／京懋明日和 提供

1985坪大基地首排景觀，打造區域唯一雙認證建築

在土地日益稀缺的雙北生活圈，「明日和」擁有區域少見的1985坪大基地規模，三面臨路且正對鳳鳴國中首排，享有百米棟距與開闊景觀視野。全案規劃取得「鑽石級綠建築」及「黃金級智慧建築」雙標章認證，為目前區域唯一雙認證住宅，展現京懋建設對居住品質與永續理念的高度重視。

業者表示，京懋建設過去以大坪數豪宅產品聞名市場，本案則是品牌少見的中小坪數規劃，推出25坪雙房、35坪及40坪三房產品，希望讓更多家庭有機會體驗京懋一貫的建築美學與居住品質。

社區設計延續豪宅規格思維，規劃挑高迎賓大廳與環繞式中庭花園，透過建築與景觀相互借景，模糊室內外界線，讓綠意自然融入生活。住戶返家後即可遠離城市喧囂，在被自然環抱的空間中沉澱身心，或是在景觀健身房運動，享受難得的舒適與放鬆。

除了硬體規劃，京懋建設也相當重視社區經營，秉持「交屋才是服務開始」的理念，於交屋初期主動代管公設並安排多元課程，協助住戶快速融入社區生活，讓每一項公共設施都能真正被使用、發揮價值。同時因應現代宅配需求，導入智慧包裹櫃系統，節省人力管理成本，提高生活便利性。

圖／京懋明日和 提供
圖／京懋明日和 提供

把坪效做到極致，小宅也能享有大空間生活感

在室內規劃方面，「明日和」導入飯店式空間美學，強調居住舒適度與空間機能。全案規劃25至40坪、2至3房產品，戶戶皆設有玄關空間與大面採光客廳，兼顧隱私與生活儀式感。

透過LDK開放式設計整合客廳、餐廳與廚房，放大公領域活動空間，即使是小坪數住宅，也能容納多人聚餐的大長桌。開放式廚房設計更進一步提升空間感與家庭互動性，讓居住不再受坪數限制，而是回歸真正舒適自在的生活體驗。

無論是希望進駐新北生活圈的首購與自住族，或是看好軌道建設與產業發展潛力的置產客，「明日和」都提供兼具地段、品牌與未來性的選擇。不少京懋品牌鐵粉更認為，能以中小坪數門檻入住國際級建築美學作品，是難得的入手機會，也為未來生活品質升級創造更多可能。

相關新聞

陸艇上岸2天才要抓人 圖解海防破口、人為疏失出在哪

漢光演習前夕，陸籍欒姓、于姓男子涉駕橡皮艇偷渡來台，7月23日疑在新北八里台北港附近上岸。海巡署翌日接獲民眾報案，30日在桃園查獲2人，士林地院裁定羈押禁見。海巡署長張忠龍道歉究責，雷達操作手7月23日清晨已鎖定忽隱忽現光點，卻誤判為海浪干擾假迴跡而解鎖，未通報複式查證，錯失查緝良機。

歷史上的今天／1963年空軍失事跳傘 海上漂流30小時獲救

1963年8月12日，我空軍噴射機一架上午在台灣海峽例行巡邏時失事，飛行員江東彥上尉在馬公以北約40浬之海面跳傘落海，在海上漂流了近30個小時被美艦救起，護送至高雄港。

軌道經濟紅利全面引爆！京懋「明日和」搶進鳳鳴核心，用小宅價格住進國際級美學生活

軌道經濟正式兌現！2026年北台灣房市焦點，就在快速崛起的鳳鳴重劃區。國際獲獎建商京懋建設精選雙鐵核心千坪基地，推出預售案「明日和」，以「大空間的宜居小宅」為規劃主軸，結合優越地段與品牌實力，即使在房市盤整期，仍獲得市場高度關注，開案即傳出亮眼銷售佳績。 雙鐵到位、產業進駐　鳳鳴重劃區躍升北台灣新核心 鳳鳴重劃區坐落北台灣科技產業中軸線，鄰近龜山產業園區，北接內科、南軟，南銜新竹科學園區，被視為北台灣AI黃金廊道的重要起點。隨著捷運三鶯線即將通車，未來可一路串聯板南線。台鐵鳳鳴站至板橋約23分鐘、到台北約35分鐘，開車經大湳交流道可快速銜接國道三號，交通條件日益成熟。 除了便捷交通，區域內規劃超過萬坪商業區，麥當勞、星巴克、寶雅、郵局等生活機能齊全，加上約9千坪大型公園綠地，滿足日常所需。由於受航道限高影響，區內少有高樓林立的壓迫感，形成難得的開闊天際線與低密度居住環境，綠意與視野兼具。周邊更擁有銘傳大學城、新北藝術特區等人文資源，假日可前往大棟山健行賞景，在繁忙都市節奏中保有從容與愜意，形塑兼具機能與生活品味的新興居住聚落。 「明日和」坐落雙軸大道角地，下樓即可享

【重磅快評】蘿蔔糕沒蘿蔔 王榮璋自證監察院沒監委？

立法院今天舉行全院委員會審查監委人事案，原本應該為百官表率的監察院，如今反成社會監察的對象。尤其監察院副院長被提名人王榮璋今天自證，他同時承擔監委與國家人權委員會委員兩個角色，因此選擇「低度參與」監察工作。監委田秋堇日前調查「蘿蔔糕沒蘿蔔」，監察院也應查查還有多少認真工作的監委？

公投「一票多案」修法闖二讀 游盈隆：若完成立法「勢必是災難」

中選會主委游盈隆今下午赴新北市新店區公所，參加優化原住民議員投票作業演練。針對立法院在野黨推動公投「一票多案」修法，將多項公投案合併印製在同一張選票，相關草案目前已逕付二讀，游盈隆直言，若最後真的完成立法，「勢必是一個災難」，呼籲國會不要在未經充分研究下倉促修法，否則將造成選務極大困擾、後患無窮。

台灣首富換人 川湖林聰吉身家167億美元超車國巨陳泰銘

立法院經濟委員會日前審查通過「能源管理法」修正草案，用電大戶須自設發電及儲能設備條文，將原「自用發電設備及儲能設備」改為「自用發電設備或儲能設備」，並將對象限於能源用戶新設或增設用電設備容量達規定容量者適用。多個民間團體今於立法院前抗議，要求草案應立即退回經濟委員會重審，並且在二讀前召開公聽會，拒絕假修法、真放水，同時也痛批賴政府對資本的一再退讓。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。