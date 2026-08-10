寄居蟹包租代管6640戶啟動轉銜 花敬群：單一業者承作比例可檢討

趙姬投資、寄居蟹管理顧問公司債兌付爭議，引發包租代管龍頭兆基屋管關係企業風暴。國家住都中心董事長花敬群今說明，寄居蟹承接中央轄管社宅共6640戶今啟動轉銜。至於未來包租代管業者是否增加審查門檻，或限制單一業者承作比例，花敬群說正與內政部、國土署及地政司討論中。

檢方已介入偵辦兆基屋管創辦人、董事長李建成及旗下寄居蟹租屋公司負責人林佑任，所涉公司債無法兌付、背信、掏空案，李建成已被法院裁定羈押禁見，林佑任以200萬元交保，外界憂心包租代管龍頭兆基屋管關係企業財務無法繼續營運。

花敬群表示，截至8月7日，寄居蟹承接中央轄管社宅共6640戶，其中包租案件3654戶，代管案件2986戶；兆基屋管服務共有8595戶，包租4573戶，代管4022戶；另，兆基服務各地縣市政府的包租代管案共7094戶。寄居蟹公司已由董事長李建成授權，將服務名單轉給中央版第5期計畫包租代管業者轉銜。

花敬群說，今上午國住都已發文給業者及公會啟動轉銜，未來每周轉銜數量再對外說明。同時中心官網提供FAQ及寄居蟹及兆基專案協助登記表，將名單透過各縣市公會，轉接給優質業者依照量能分配，並主動打電話通知房東。

花敬群表示，兆基今早上新選任的代理總經理，預計8月21日將開臨時董事會，這段時間公司會維持運作，到時依據臨時董事會開會結論，再決定是否讓兆基往下走。

媒體追問，未來包租代管業者是否增加審查門檻，或限制單一業者承作比例？花敬群回應，過去是鼓勵大家良性競爭，最近開始有一些制度檢討都虛心接受，正與內政部、國土署及地政司討論中，但目前還沒有太明確的答案。

至於是否調整租賃住宅服務業營業保證金最高500萬元限制，花敬群說，每家業者成立時就要設置，服務案件數越多提列就越多，但最高就是500萬；而中央轄管包租案都有要求業者，依照案件數量提列一定比例租金，納入押租金專戶，寄居蟹提撥1146萬、兆基3531萬，目前資金都是正常的。