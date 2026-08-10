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社子島自救會赴內政部陳情 盼剔除徵收、劉世芳接見

中央社／ 台北10日電
社子島自救會10日前往內政部陳情，要求內政部長劉世芳公開接見居民，並主張將社子島密集聚落剔除於區段徵收範圍。自救會成員在現場手持「程序不正義、土徵不正當」、「拒絕侵人民、侵土地」等標語表達訴求。中央社
社子島自救會10日前往內政部陳情，要求內政部長劉世芳公開接見居民，並主張將社子島密集聚落剔除於區段徵收範圍。自救會成員在現場手持「程序不正義、土徵不正當」、「拒絕侵人民、侵土地」等標語表達訴求。中央社

社子島自救會今天赴內政部陳情表示，內政部長劉世芳先前已與支持社子島開發人士會面，劉世芳也應接見自救會，聽取1156名希望剔除區段徵收居民的心聲；此外，內政部也應要求北市府妥善處理剔除徵收的陳情，重新檢討都市計畫。

社子島自救會今天在內政部前舉行記者會，由內政部地政司官員出面收受陳情書。

社子島自救會發言人李華萍表示，內政部8月17日將召開社子島區段徵收土地徵收審議專案小組會議，日前民進黨立委王世堅、議員林世宗帶著支持社子島開發人士拜會劉世芳，會後更在臉書宣布開會事宜；這項攸關人民財產權的重要行政程序，居民竟然是從民代貼文才知道。

李華萍說，自救會不是要求特權，而是要求公平，1156名提出剔除區段徵收陳情的社子島居民，也希望有機會像社子島土地仲介一樣，當面向劉世芳說明，也希望比照林世宗家族的台北海洋科技大學前例，完整將社子島密集聚落剔除於區段徵收範圍。

台灣人權促進會秘書長余宜家表示，過去內政部土徵小組及都委會，都曾要求台北市政府逐一評估居民陳情、與居民溝通，並評估剔除區段徵收可能性，但台北市府卻將1156份人民陳情直接壓縮成1份，急著送案到中央。

余宜家說，內政部都委會早已要求北市府依都市計畫整體開發地區處理方案，考量剔除建物密集地區，其他開發案件也曾採取相關做法。

不過，余宜家說，北市府多年來沒有主動、整體評估剔除建物密集聚落，反而訂定嚴苛的「剔除區段徵收申請作業計畫」，要求居民自行申請，最後能保留建物非常有限。內政部應要求北市府妥善處理1156名居民訴求剔除徵收的陳情，重新與居民磋商、檢討都市計畫。

環境權保障基金會副執行長許博任呼籲，請台北市政府重新劃定社子島聚落保留區，完整保留社子島聚落，再參照都更及重劃，由主張開發方負起產權整合責任，申請加入區段徵收，才是正辦。

劉世芳 社子島 自救會

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