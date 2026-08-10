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兆基屋管風暴…寄居蟹退出服務 住都中心啟動轉銜機制 協助專區今上網

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國家住都中心表示，中央版社宅包租代管案件租賃契約關係，不因業者經營狀況受影響，房東及房客租賃權益仍受契約保障。聯合報資料照
國家住都中心表示，中央版社宅包租代管案件租賃契約關係，不因業者經營狀況受影響，房東及房客租賃權益仍受契約保障。聯合報資料照

兆基屋管風暴延燒，創辦人李建成已被羈押禁見。國家住都中心表示，中央版社宅包租代管案件租賃契約關係，不因業者經營狀況受影響，房東及房客租賃權益仍受契約保障，受影響租戶已協調六都租賃住宅服務商業同業公會轉銜至其他包租代管業者，目前仍正常履約。

檢方介入偵辦兆基屋管創辦人、董事長李建成及旗下寄居蟹租屋公司負責人林佑任所涉公司債無法兌付、背信、掏空案，李建成已被法院裁定羈押禁見，林佑任以200萬元交保。

國家住都中心說，受本案牽連受影響的租戶，寄居蟹租屋公司部分，因負責人林佑任表示已無法繼續提供服務，國家住都中心已協調六都租賃住宅服務商業同業公會，以電話聯繫詢問房東及房客轉換服務業者意願。民眾如有屬意中央版第五期計畫社宅包租代管業者，將依其意願協助辦理；如尚無明確屬意業者，則依案件所在地區，自第五期計畫業者採輪配方式提供接續服務。

兆基屋管公司承辦的案件，國家住都中心說，房東與房客部分，目前仍正常履約，如其服務的房東與房客仍存有疑慮，可先洽詢該公司，也可填寫前述「協助需求登記表」，國家住都中心將視情況適時提供協助。

國家住都中心並表示，今已於中心官網建置「專案協助專區」，提供問答集讓房東客的問題得到解答，提供協助需求登記表，讓寄居蟹公司承辦案件的房東與房客填寫需協助事項，並調查轉換服務業者的需求。

為加強服務效能，國家住都中心及六都租賃住宅服務商業同業公會，也會依據房東或房客需求，在獲得同意後，協助代填「協助需求登記表」。期能於最短時間協助房東與房客轉由第五期計畫業者，無縫接軌繼續提供服務。

如中央版社會住宅包租代管計畫範圍的房東與房客，對於現有服務或後續轉銜業者的接洽服務有相關疑義，可洽六都租賃住宅服務商業同業公會洽詢，六都公會連絡資訊（https://www.hurc.org.tw/hurc/docDetail?uid=296&pid=257&doc_id=1779 ）寄居蟹及兆基專案房東客協助登記表（https://pse.is/9ftyn3）

風暴 機制 房東

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