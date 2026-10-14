菸防法今進入院長協商　85%警示圖文爭議未解　產業籲重新檢視

《菸害防制法》部分條文修正草案今（協商當天）進入立法院長主持的朝野黨團協商，先前委員會協商通過、將菸品容器警示圖文面積由現行50%提高至85%的規範，再度引發產業關注。地方產業團體指出，這次修法原本以防堵依托咪酯等新興毒品、非法電子煙及毒駕為重要目的，卻在審查過程中增加大幅調整警示圖文面積的條文。面對重大管制政策變革，立法院及主管機關應充分說明政策必要性、預期效益及實施配套，並在後續立法程序中保留重新檢視爭議條文的空間。

圖／聯合報系資料照

校園非法電子煙及含毒煙彈流通問題持續受到社會關注，毒駕事件也對公共安全造成威脅。為因應依托咪酯等新興毒品透過電子煙流通，以及相關查緝與管理問題，行政院提出《菸害防制法》修正草案，希望補強現行法制漏洞。

不過，立法院社會福利及衛生環境委員會7月15日審查法案時，立委透過修正動議，將菸品警示圖文面積由50%提高至85%，並在7月30日委員會黨團協商中獲得通過。由於相關內容並非行政院此次送交立法院修法草案的原始重點，也使修法討論從非法電子煙及毒駕防制，延伸至傳統菸品包裝管制的政策合理性。

地方產業協會指出，立法院委員依法有權提出修正動議，但警示圖文從50%提高至85%，已涉及重大管制強度調整。衛福部作為主管機關，仍有責任向立法院及社會充分說明政策必要性、預期成效及實際執行問題。

一名熟悉議事程序人士表示，立法權與行政責任並不衝突，立法院可以決定政策方向，但日後負責制度執行的仍是行政機關。若重大規範在立法審查過程中增加，主管機關更應適時補充法規影響評估與政策說明，避免形成「立法決定在前、行政論證在後」的情況。

現行50%警示圖文制度自2024年正式實施，距今約兩年。產業界認為，政府應先釐清這段期間相關政策的實施成果，包括警示圖文擴大後，對吸菸行為、戒菸意願及健康風險認知產生哪些影響，再說明為何有必要短時間內再次大幅提高管制比例。

支持提高警示圖文比例的團體認為，擴大警示面積有助強化健康風險提醒，部分國家也已採取較高比例制度。但產業團體質疑，若要從50%直接提高至85%，增加35個百分點，主管機關仍應進一步比較不同政策選項，讓社會了解為何選擇85%，而不是60%、65%或70%。

產業界強調，警示圖文面積調整不只是單純更換包裝，還涉及產品包裝設計、印刷製版、進口排程、庫存管理及零售通路換版等作業。現行制度實施時間尚短，若再次大幅調整，應有充分政策論證及合理緩衝安排，才能兼顧公共健康與法規安定性。

值得注意的是，7月30日委員會黨團協商已形成85%警示圖文版本，但部分其他條文因朝野意見分歧，仍保留後續協商。此次由立法院長主持協商，外界關注朝野能否就爭議事項進一步凝聚共識；至於已形成協商結論的85%警圖規範，是否仍有重新檢視空間，也成為產業團體關切的議題。

委員會黨團協商形成結論，並不代表整部法案已完成立法。後續仍須依照立法院正式議事程序處理，若朝野對既有條文仍有不同意見，也應循合法議事途徑提出並討論，不能將已完成前階段協商視為無須再檢視政策依據。

部分產業團體主張，立法院應區分具有較高共識的反毒條文，以及仍存在政策歧見的警示圖文規範。依托咪酯等新興毒品及非法電子煙防制涉及公共安全與修法時效，應優先推進；警示圖文面積調整則應針對政策效果、比例合理性及施行方式，持續進行實質討論。

從法治角度來看，朝野協商的意義，不僅在於排除政治歧見，更應讓重大政策的形成具有充分討論基礎。政府及立法院至少應回答三個問題：現行50%警示圖文制度有哪些不足？為什麼現在必須再次調整？又為什麼最終選擇85%？

產業界認為，若這些問題能在立法完成前獲得充分回應，不僅有助消除產業疑慮，也能展現公共政策制定的專業與透明。今日院長協商能否讓朝野重新檢視不同政策選項，並兼顧反毒修法的急迫性與重大管制措施的合理性，將成為外界觀察後續立法進程的重要指標。