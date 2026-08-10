社宅跳票 藍喊話中央講清楚

媒體報導賴清德總統社宅十三萬戶數跳票，下修成三萬戶。國土署表示，截至七月底直接興辦社會住宅達十二萬六六五六戶，包括賴清總統上任後指示興辦四十九處，共一萬四五一七戶、已決標及興建中約八萬戶社會住宅將持續興建；包租代管達十一萬六三九○戶、租金補貼核定逾九十一萬戶，「政府照顧百萬租屋家戶的決心並未改變」。

賴總統社宅政策跳票，也成為九合一選戰話題。國民黨立委、新竹縣長參選人徐欣瑩質疑民進黨新竹縣長參選人鄭朝方噤聲不語，等於放任中央欺負新竹年輕人，中央大砍直接興建社宅，資源直接排除北北桃，包括新竹也再次被排除。

徐欣瑩要求行政院與內政部，把新版社宅計畫完整說清楚：原來新增十三萬戶直接興建目標，為什麼調整？各縣市的實際住宅需求如何估算？二○二八年以後，地方新增社宅的非自償性補助如何處理？如果中央補助減少，各地方政府是否具備足夠財政能力繼續興辦？中央有中央的責任，地方有地方的責任；最怕的不是責任分工，而是責任下放、資源卻沒有下放。

徐欣瑩表示，不論中央或地方治理，都應該有一個共同原則，應從人民一輩子的生活思考住宅、交通、托育、教育與就業，才是政府推動居住正義真正應該守住的底線。

中央政府被質疑社宅政策跳票，國土署指出，政府持續推動社會住宅整體計畫中，將透過直接興建、包租代管及租金補貼等多元方式，擴大居住支持。