賴總統下修社宅政策 徐欣瑩質疑鄭朝方「噤聲放任中央」

賴清德總統社宅13萬戶數跳票，下修成3萬戶，朝野立委都說該檢討。對此，國民黨立委、新竹縣長參選人徐欣瑩質疑，賴總統社宅政策跳票，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方卻噤聲不語，等於放任中央欺負新竹年輕人，中央大砍直接興建社宅，資源直接排除北北桃，包括新竹也再次被排除。

徐欣瑩表示，新竹替國家撐起科技產業，中央不能只要新竹的產值，卻把高房價、高租金與青年居住壓力丟給地方，租金補貼、包租代管也不能取代政府應建立的社宅存量。

徐欣瑩要求行政院與內政部，把新版社宅計畫完整說清楚，原來新增13萬戶直接興建的目標為什麼調整？各縣市的實際住宅需求如何估算？117年以後地方新增社宅的非自償性補助如何處理？如果中央補助減少，各地方政府是否具備足夠財政能力繼續興辦？中央有中央的責任，地方有地方的責任；最怕的不是責任分工，而是責任下放、資源卻沒有下放。

徐欣瑩表示，若她擔任縣長，將盤點國有、縣有及公有土地，結合公辦都更、TOD、聯合開發及包租代管，全力推動社會住宅。未來不論中央或地方治理，都應該有一個共同原則：不是為了完成政府自己的KPI，而是從人民一輩子的生活去思考住宅、交通、托育、教育與就業。這才是政府推動居住正義真正應該守住的底線。