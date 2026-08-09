賴政府社宅政策遭質疑跳票 國土署：照顧百萬租屋家戶決心並未改變

賴清德總統在競選期間曾許下承諾，將在8年內興建13萬戶社會住宅，加上包租代管與租金補貼，喊出「百萬戶租屋家庭支持計畫」的宏大願景。這項政策被視為延續蔡英文政府居住正義路線的重要政見，也是賴政府面對高房價、高房租民怨所提出的解方。然而，賴總統執政兩年後，當初的承諾卻快速縮水，甚至面臨政策跳票的質疑。

2026-08-09 05:51