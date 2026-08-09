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賴政府社宅政策遭質疑跳票 國土署：照顧百萬租屋家戶決心並未改變
政府推動社宅政策，遭外界質疑數目下修跳票。國土署表示，截至7月底，直接興辦社會住宅達12萬6656戶，其中包括賴清 總統上任後指示興辦49處共1萬4517戶、已決標及興建中約8萬戶社會住宅將持續興建；包租代管達11萬6390戶、租金補貼核定逾91萬戶，「政府照顧百萬租屋家戶的決心並未改變。」
國土署表示，政府持續推動社會住宅整體計畫中，將透過直接興建、包租代管及租金補貼等多元方式，擴大居住支持。截至今年7月底，直接興辦社會住宅達12萬6656戶，其中包括賴總統上任後指示興辦49處共1萬4517戶、已決標及興建中約8萬戶社會住宅將持續興建；包租代管達11萬6,390戶、租金補貼核定逾91萬戶，實質照顧逾百萬戶租屋家庭。
國土署指出，中央將針對人口成長或社宅供給不足地區，除持續透過盤點國公有土地、整體開發、促參、都市更新分回、都市計畫回饋及大眾運輸導向等容積獎勵機制，引導民間資源共同投入，擴大社會住宅供應量能。
國土署表示，因此行政院於今年7月中通過都更、危老條例草案，鼓勵業者在都市更新區無償捐贈社宅用於婚育宅，盼於交通便利、生活機能良善區域擴大社宅數量，真正符合社會居住需求。與地方政府合作擴大包租代管，搭配財政部房屋稅2.0，引導民間大量低度使用住宅進入租屋市場，加速社會住宅供給量。
國土署表示，住宅業務為地方自治事項，財劃法修法後地方分配款大幅增加，地方政府應視實際需求調整社宅興辦量能。
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