政策大縮水…中央砍社宅 地方跳腳

中央社宅政策大轉彎，依據行政院最新規畫草案，賴清德總統競選承諾八年興建十三萬戶社宅，調降為三萬戶，興建預算從二○四六億元大減為八二一億元，中央連地方政府自建社宅補助也喊卡，二○二八年起非自償性補助將歸零，桃園更發現今年十二案社宅已被砍卅億元，讓社宅需求大於供給的六都為之跳腳，批評不要「中央不蓋，逼地方也不能蓋」。

自建社宅補助2028喊卡

台灣自建社宅政策從前總統蔡英文時期推動，各地開花結果，結合知名建築師設計，讓社宅跳脫鄰避設施，成為地方亮點，雙北、桃園、台中等地中籤率低於三成，融合圖書館、托兒所、長照據點等，更興起社宅新文化。

不過，行政院最新「百萬戶租屋家庭支持計畫」草案，過去政府投入資金、人力興建社宅模式，推動有困難，興建戶數大減七成七，投入預算大砍六成；因為總戶數大減，原本認定社宅戶數不足的六都，新北、桃園、高雄新建需求歸零，台中、台南額度也大減。

中央預計自二○二八年起，不再補助六都自建社宅的非自償性補助，影響所及，新建社宅案幾乎已喊停。不只如此，社宅補助大砍恐已是現在進行式。

桃園補助已驟減30億

桃園市都發局長江南志表示，中央片面檢討社宅補助機制，二○二五年以後的案件補助額度已逕遭調降為八成，今年桃園預計推動十二案社宅、五千多戶，非自償性經費約一五一億餘元，中央砍補助將驟減卅億元，呼籲不該政策反覆，更不要「中央不蓋，逼地方也不能蓋」。

台中市都發局長李正偉說，已去函中央，建議社宅興建與營運的非自償性經費，仍採全額補助，目前中市社宅中籤率不到兩成，需求遠大於供給，中央不該改變原定社宅政策與目標。

李正偉說，中央把興建社宅的資源轉移到包租代管和租金補貼，但後者無法保證租期、租金與居住品質，社宅由政府興建、管理，從居住品質到設施都有保障，還規範婚育房和弱勢戶比率等，才是政府在市場機制下，保障居住正義的最大籌碼。

北市都發局長簡瑟芳表示，北市社宅目標為住宅總數百分之五，初估約五萬戶，目前中央加地方才三萬多戶，希望中央持續提供財務支持，部分國有土地仍在中央或軍方手上，若單靠北市府努力，無法達成目標。

雙北中籤率僅一成多

新北市城鄉局長黃國峰表示，新北與中央合作社宅達兩萬四千戶，加上規畫案已達四萬戶，若中央不補助，新北會持續興建；雙北社宅中籤率僅一成多，很多人在搶社宅，中央應挹注更多資源在北北桃地區。

台南市都發局表示，台南興辦社宅已達一萬兩千多戶，已有一千一百多戶招租，入住率佳 ，市民對社宅有實際需求，建議中央與地方協調補助機制，以兼顧政策可行性。高雄市都發局表示，高雄社宅獲得在地支持，將持續透過直接興建、包租代管、租金補貼等推動。

對於社宅直接興辦政策降溫，國家住都中心表示，中心現仍依計畫執行。