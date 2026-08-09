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冷眼集／神話政策跳票 賴政府應給交代

聯合報／ 記者張曼蘋／台北報導
賴清德總統（左二）出席中央興辦第100案，位在台南市南區「鯤鯓安居」社會住宅動土典禮。 聯合報系資料照
賴清德總統（左二）出席中央興辦第100案，位在台南市南區「鯤鯓安居」社會住宅動土典禮。 聯合報系資料照

社會住宅曾是民進黨最具代表性的居住正義招牌，蔡政府任內大舉推動，賴總統在大選前承諾直接興建十三萬戶，等於向年輕世代宣告，政府蓋社宅的腳步不會停。如今行政院最新草案卻坦承，土地、經費、人力及管理都碰上瓶頸，政策於是逐步轉向「多元參與」。政策當然可以因現實而調整，但當初白紙黑字的承諾，不能輕輕帶過，而是要給社會大眾一個交代。

政府現在碰到的難，從以前到現在都一直存在。都會區適合興建社宅的土地本來就不易找，國有土地也有其他公共需求；社宅愈蓋愈多，地方政府的維管人力也未必跟得上。從過去平價住宅留下的標籤化爭議，到民間建商參與誘因有限，也都是社宅政策推動多年後浮現的現實問題。

可是，這些都不是今天才知道，賴總統既然競選時敢提出十三萬戶的具體數字，也意味著對土地、財源及執行量能都有所評估。如今政策方向轉彎，政府就有責任說清楚，原先承諾究竟如何兌現，若是達不到目標，又準備拿什麼補上缺口。

更值得釐清的是，包租代管、租金補貼與政府直接興建，雖然都屬住宅政策，政策效果卻不完全相同。包租代管與租金補貼仰賴既有租屋市場，直接興建則能增加政府長期掌握公共住宅存量。若最後都放進「百萬戶租屋家庭支持」大傘之下計算，帳面上的戶數或許達標，卻不等於原來的直接興建承諾同樣跟著完成。

蔡政府推動社宅期間，同樣碰過土地取得、地方反彈及工程延宕等問題，但至少留下大批已規畫、動工案場。如今行政院草案已把土地、經費與人力不足攤在檯面上，第一線也感受到直接興辦動能降溫，賴政府就更該說明政策究竟準備走到哪裡，而不是只用「轉型」概括所有改變。

十三萬戶若做不到，就須說明為什麼做不到；政策若確定要轉彎，也應交代哪些承諾改了、哪些仍會完成。真正傷害政府信用的，不是政策因現實而調整，而是承諾變了，卻始終不願承認。

神話 賴政府 蔡政府

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