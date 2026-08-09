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聯合報一周大事8/2~8/8
國內
3日：證交所、櫃買中心宣布修正注意股、處置股制度三大變革，包括處置期間縮短、撮合交易時間縮短、千金股列注意股價差放大，新制將於十日上路。
5日：歷時十天九夜的年度漢光演習展開，各作戰區部隊依據作戰計畫及狀況展開各項應變。
6日：律師陳昱瑄和掮客李易儒在疫情期間向慈濟基金會佯稱有管道購買BNT疫苗，詐騙三千萬美元（約台幣十億六千萬元），台中地檢署依詐欺等罪起訴陳女等十七人。
國外
3日：日本財務大臣片山皋月證實，財務省日前和美國財政部協調進場阻貶日圓，並準備再次採取行動。
6日：美國總統川普簽署兩項行政命令，再次限制美國「出生公民權」，其中包括禁止「生育旅遊」。
7日：沙烏地阿拉伯、土耳其與巴基斯坦在麥加簽署共同防禦協定，規定對三國中任何一國的武裝攻擊都將視為對三國全體的攻擊。
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