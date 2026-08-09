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聯合報一周大事8/2~8/8

聯合報／ 本報訊
國軍「漢光四十二號演習」實兵演練首度出動M1A2T主力戰車開進桃園國際機場，搭配雲豹甲車、工兵部隊及機場相關單位，共同執行反機降作戰。 聯合報系資料照
國軍「漢光四十二號演習」實兵演練首度出動M1A2T主力戰車開進桃園國際機場，搭配雲豹甲車、工兵部隊及機場相關單位，共同執行反機降作戰。 聯合報系資料照

國內

3日：證交所、櫃買中心宣布修正注意股、處置股制度三大變革，包括處置期間縮短、撮合交易時間縮短、千金股列注意股價差放大，新制將於十日上路。

5日：歷時十天九夜的年度漢光演習展開，各作戰區部隊依據作戰計畫及狀況展開各項應變。

6日：律師陳昱瑄和掮客李易儒在疫情期間向慈濟基金會佯稱有管道購買BNT疫苗，詐騙三千萬美元（約台幣十億六千萬元），台中地檢署依詐欺等罪起訴陳女等十七人。

國外

3日：日本財務大臣片山皋月證實，財務省日前和美國財政部協調進場阻貶日圓，並準備再次採取行動。

6日：美國總統川普簽署兩項行政命令，再次限制美國「出生公民權」，其中包括禁止「生育旅遊」。

7日：沙烏地阿拉伯、土耳其與巴基斯坦在麥加簽署共同防禦協定，規定對三國中任何一國的武裝攻擊都將視為對三國全體的攻擊。

BNT疫苗 慈濟 櫃買中心 漢光演習 日圓

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中央社宅政策大轉彎，依據行政院最新規畫草案，賴清德總統競選承諾八年興建十三萬戶社宅，調降為三萬戶，興建預算從二○四六億元大減為八二一億元，中央連地方政府自建社宅補助也喊卡，二○二八年起非自償性補助將歸零，桃園更發現今年十二案社宅已被砍卅億元，讓社宅需求大於供給的六都為之跳腳，批評不要「中央不蓋，逼地方也不能蓋」。

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行政院大幅修正社會住宅政策，大砍興辦戶數與預算，中央政策大轉彎早有跡可循。據了解，國家住都中心負責社宅發包與規畫的「社會住宅部」，早在四月已調整業務，將部分人力轉往都市更新等業務；官員透露，住都中心已有段時間未直接興辦社宅，原規畫土地的都市計畫程序停擺，不再補件、送審。

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