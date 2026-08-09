聯合報一周大事8/2~8/8

賴清德社宅十三萬戶數跳票，下修成三萬戶，朝野立委都說該檢討。此外，時代力量黨主席王婉諭表示，整整十萬戶的社宅，就這樣從政府的計畫書裡消失，政府手上的資源史上最多，但年輕人負擔得起的家，卻變得更少；問題從來不是沒有錢，而是政府把錢花在哪裡，不是做不到，而是願不願意做。

2026-08-09 00:00