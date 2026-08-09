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北市、桃園社宅興建有成 扭轉負面印象

聯合報／ 記者林佳彣陳俊智林媛玲／連線報導
中央社宅政策大轉彎，賴清德總統競選承諾八年蓋十三萬戶大縮水成三萬戶，連補助地方自建經費也喊卡，各縣市喊社宅需求大，不要中央不蓋，逼地方也不能蓋。圖為台北市大安區延吉好室。 記者胡經周／攝影
中央社宅政策大轉彎，賴清德總統競選承諾八年蓋十三萬戶大縮水成三萬戶，連補助地方自建經費也喊卡，各縣市喊社宅需求大，不要中央不蓋，逼地方也不能蓋。圖為台北市大安區延吉好室。 記者胡經周／攝影

中央認為社宅有不易管理、標籤化等問題，引發當地民眾擔憂社宅會成「貧民窟」，但地方官員難以認同，直言推動社宅多年，困境及刻板印象都能克服翻轉，甚至社宅融入圖書館、活動中心，反而大受歡迎，周邊房價不會因此下跌，「中央不試圖努力，為何還要汙名化社宅？」

「完全不認同中央看法。」桃園市都發局長江南志表示，桃園興辦社宅至今採集中管理，無管理不易問題。

江南志說，興辦社宅初期，都有民眾擔心拉低房價，實際上社宅對房價沒有影響，融入圖書館、托嬰中心、幼兒園或長者日托中心等公共設施的社宅，反而大受歡迎，甚至民代還會爭取社宅增加更多公共設施項目。

北市都發局長簡瑟芳指出，過去社宅被居民視為降低房價的鄰避設施，北市透過在社宅中布建社福設施、推動青年創新回饋計畫及社宅好厝邊睦鄰計畫，已成功扭轉負面刻板印象，事實證明社宅周邊房價並未下跌。

北市官員直言，中央在北市蓋社宅的數量，比北市府蓋得還少，中央常遇到反對或推動困境就喊卡；反觀北市，種種問題並非不能克服，例如民生社區附近的健康社宅，當初說服年長居民蓋社宅不是壞事，畢竟大家都希望孩子們住在附近，不要因為在首都買不起房而搬到外地。

桃園 北市 社宅

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