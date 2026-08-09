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住都中心「社宅部」 部分人力轉都更
行政院大幅修正社會住宅政策，大砍興辦戶數與預算，中央政策大轉彎早有跡可循。據了解，國家住都中心負責社宅發包與規畫的「社會住宅部」，早在四月已調整業務，將部分人力轉往都市更新等業務；官員透露，住都中心已有段時間未直接興辦社宅，原規畫土地的都市計畫程序停擺，不再補件、送審。
除此之外，地方社宅案卡關也可見端倪。新竹縣竹北市人口多達廿二萬，竹縣府推動竹北社宅案，但推動至今都市計畫仍卡在內政部都委會等待排審，實質興建與進度延宕。
根據行政院「百萬戶租屋家庭支持計畫」草案，新版計畫下修六都八年社宅目標數，多數縣市被判定社宅供應已超標；原本北市承諾八年自行興辦七四二九戶，新版目標遭下修至四五七四戶，台中市承諾七七六九戶，新版減為三九六戶，台南承諾三千戶，新版僅分配五十八戶。
至於新北、桃園與高雄原承諾興建一點三萬戶、四四二七戶、三九五六戶，新版計畫全數歸零；基隆市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣也都掛零。
國土署表示，截至七月底，直接興辦社宅戶數達十二萬六千多戶，賴總統上任後興辦一萬四千多戶，包租代管達十一萬六千多戶，租金補貼核定九十一萬戶；針對人口成長或社宅供給不足地區，持續盤點國公有土地、整體開發、促參、都市更新分回、都市計畫回饋及大眾運輸導向等容積獎勵機制，引導民間資源投入。
國土署強調，住宅業務為地方自治事項，財劃法修法後地方分配款大幅增加，地方應視需求調整興辦量能。
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