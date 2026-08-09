在野立委：十萬社宅從計畫書消失

賴清德社宅十三萬戶數跳票，下修成三萬戶，朝野立委都說該檢討。此外，時代力量黨主席王婉諭表示，整整十萬戶的社宅，就這樣從政府的計畫書裡消失，政府手上的資源史上最多，但年輕人負擔得起的家，卻變得更少；問題從來不是沒有錢，而是政府把錢花在哪裡，不是做不到，而是願不願意做。

王婉諭指出，八年新增十三萬戶，不是民間團體替賴清德總統設定的目標，而是他在總統大選前親口提出的承諾。如今，賴政府卻說量能不足、土地難找、財政負擔太重，但賴清德當過行政院長、副總統，如今更是總統，國家有多少土地、多少預算、多少興建量能，他不可能不知道，「他們做得到，只是不願意做。」

國民黨立委王鴻薇表示，賴總統這一任期未完，延續自蔡政府的社宅政策即大跳票、縮水高達百分之七十七。明年度總預算擴增近六千億元，兌現社宅支票僅需約兩千億元，足見財務絕非理由，根本言而無信；若中央不再給予地方非自償性補助，恐影響新建能量，若只剩包租代管與租金補助，社宅政策等同喊卡。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍批評，賴總統選前信誓旦旦承諾，如今徹頭徹尾的跳票，應出來跟所有年輕朋友道歉。更誇張的是，賴政府不但自己跳票，還反過來砍地方政府興辦社宅的補助，逼大家一起背鍋，完全背棄居住正義的價值。

民眾黨團幹事長邱慧洳日前指出，賴總統以「用地不足」為由，縮減社宅數量，且替代用租金補貼或包租代管方式進行，所謂居住正義蕩然無存。內政部推行「百萬戶租屋家庭支持計畫」，並在去年一月盤點可新建住宅的用地，共有二六○處，如果社宅都蓋起來，量能共有九點四萬戶，但內政部卻自廢武功，把買用地的預算刪除，沒有要履行總統政見的意思。

民進黨立委黃捷表示，都會區社宅數量依舊不足，在土地盤點、跨部會協調上，包括協調教育部盤點閒置校地，或跟國產署盤點閒置國有地，都還有精進的空間；且未申請租補的「漏接戶」不該成為隱形人，應將這些漏接戶透明化、全面納入行政管理與關懷輔導。

黃捷也支持修正租賃條例，並由政府召開座談會與記者會，凝聚房東及房客共識。