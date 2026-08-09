社宅跳票…民團：做不到還喊 選舉詐騙

賴清德總統十三萬戶社宅跳票，行政院近期發給各縣市政府的計畫草案指出，受社宅維管不易、政府部門推動人力不足、土地資源分配等因素限制，並下修地方社宅補助款，學者質疑，這些因素在當初喊口號時就應經過評估，如今再歸咎於成為政策跳票的理由。

ＯＵＲｓ都市改革組織秘書長彭揚凱說，社宅管理、土地能量是客觀問題，這些問題是這兩年突然冒出的嗎？賴總統開支票時難道不知道嗎？這些只是政策跳票的說辭，當初要推時一定會經過評估；若明知做不到還喊出，那就是公然詐騙、只為選舉，賴總統是目前唯一一人，從當選到上任，政見還沒推就說做不到的人。

彭揚凱指出，中央政府二○二五年時曾正式發文給六都，請地方政府自行評估未來八年可以興建社宅的數量，當初六都統計下來就有四萬戶；如今賴總統說因多種原因只能蓋到三萬戶，非常荒謬。

政大地政系助理教授江穎慧表示，社宅管理在一開始喊出目標時就應該了解其中不易，現在回過頭來說這些因素令人困惑。此外，即便有這些因素，不代表可以直接從十三萬戶降至三萬戶，社宅的興建成本很高，還是可以協調規畫。賴總統當初喊出十三萬戶，除非是憑空喊出，否則國土署應有盤點國有土地，哪些地方可以興建？如今數字降低，是哪些地點分布改變，資訊皆不透明。

彭揚凱說，前總統蔡英文任內時建立了補助制度，提高六都興建社宅的意願。六都去年才評估接下來八年可以蓋四萬戶，如今用中央新的補助，可以說都不用再蓋了。

彭揚凱批評，興建社宅是中央跳票，如今卻要拖地方政府一起，形同「中央不做，地方也不要蓋了」。中央把地方的補助款剁掉，財政缺口自行解決，讓地方興辦計畫面臨巨大挑戰。地方評估可以蓋四萬戶是建立在中央給補貼的基礎上，現在補助不給了，六都原本要做的也會受衝擊。

江穎慧指出，如果興建十三萬戶社宅真的是中央的想法，卻面臨土地管理、人力不足等問題，那地方也可以幫忙。中央現在調降地方補助，只會有「中央不蓋、地方也不要蓋」的態度，而非「中央不夠有力，地方若願意中央可以協助」。