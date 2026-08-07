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國土署：多元興辦社宅滾動精進 實質照顧逾百萬戶
民團今天批評政府調降直接興建社會住宅目標，內政部國土管理署表示，政府推動社宅的整體計畫沒有改變，截至7月底，直接興辦社宅達12萬6656戶、包租代管11萬6390戶、租金補貼核定逾91.9萬戶，實質照顧逾百萬戶租屋家庭。
社會住宅推動聯盟與OURs都市改革組織、托育及就業政策催生聯盟、台灣勞工陣線、台灣青年思潮等民團今天舉行召開記者會，譴責政府調降直接興建社會住宅目標數量。
國土署透過新聞稿表示，政府推動社會住宅的整體計畫沒有改變，持續透過直接興建、包租代管及租金補貼等多元方式，擴大居住支持。截至今年7月底，直接興辦社宅達12萬6656戶，其中包括總統賴清德上任後指示興辦49處共1萬4517戶、已決標及興建中約8萬戶社宅將持續興建；包租代管達11萬6390戶，另租金補貼核定逾91.9萬戶。
國土署指出，這是實質照顧逾百萬戶租屋家庭，且中央也預計在117年前，與地方再合計興辦共1.8萬戶。
住宅法明定，政府透過包租代管引導房東釋出民間住宅也屬於社宅供給範疇。國土署說，考量高需求都會區空屋率攀升及土地取得困難的限制，採用更具彈性的作法，可有效納入民間資源及擴大租賃供給，滿足不同族群的居住需求。
國土署提到，行政院7月16日已函送立法院審議「都市更新條例」、「都市危險及老舊建築物加速重建條例」修正草案及核備「都市計畫法臺灣省施行細則」，未來可透過容積獎勵措施，鼓勵民間捐贈社宅給政府，並優先作為婚育宅。
國土署表示，推估未來3年內全國可再釋出約1萬戶，保障婚育家庭生活權益及落實賴總統居住減壓目標，讓年輕人敢婚敢生、長者安心養老。
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