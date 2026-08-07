南韓駐台新代表拜會陳建仁 盼深化學術合作

中央研究院今天表示，駐台北南韓代表部新任代表黃載皓6日拜會中研院院長陳建仁，雙方就多項議題交換意見，盼持續深化學術機構與研究社群間的鏈結與合作。

中研院發布新聞稿表示，陳建仁與黃載皓（HwangJaeho）就台韓在學術、科技與文化交流，科研政策制定與推動經驗，及未來合作的可能方向等議題交換意見，期盼持續深化學術機構與研究社群間的鏈結與合作。

陳建仁表示，台韓兩國一向處於合作關係，面對全球局勢的變化與巨大挑戰，台韓過去在各領域的研究投入與成果累積，也逐步在國際舞台展現重要的影響力，未來期盼雙方能透過科研機構間更深化的交流。

中研院指出，黃載皓7月履新，與台灣具深厚淵源，38年前曾在台就讀中國文化大學東方語文學系，後取得英國倫敦政治經濟學院國際關係博士學位，長期研究東亞國際政治、韓中關係及區域安全等議題。

黃載皓說，14年前，曾因參加研討會赴中研院歐美所發表論文並演講，這次再訪南港倍感親切。

黃載皓也提到在人工智慧快速發展的時代，人文社會研究的重要性日益提升，科技發展不僅仰賴創新，也需要人文思維與社會洞見的結合。

陳建仁建議以中研院的研究量能，協助台韓雙方在人工智慧研發的快速過程中，同時深化哲學及思想底蘊。

中研院指出，包括人文及社會科學多個所、中心與首爾大學、高麗大學、濟州大學等南韓研究型大學簽署學術合作協議，保持互動密切。2024年中研院政治學研究所與南韓延世大學政治與國際研究系共同舉辦國際研討會。中研院持續透過「中研院與國外大學合作培育國際博士生計畫」，歡迎南韓優秀博士生赴中研院進行1至3年的長期研究。