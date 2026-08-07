考試院南海大冒險家庭日 周弘憲與同仁眷屬歡度奇幻航程

考試院今日舉辦「考試院暨所屬部會家庭日活動」，今年以「南海大冒險」為主題，邀請考試院、考選部、銓敘部及保訓會超過210位同仁與眷屬一同參與，創下歷年參加人數新高。考試院長周弘憲化身「總船長」，帶領副院長許舒翔、考試委員及各部會首長，和現場大小朋友一同展開冒險奇幻航程。

周弘憲表示，家庭是每一位公務人員最堅實的後盾，有家人的支持與體諒，公務人員才能無後顧之憂地安心工作，一起為國家社會創造更好的未來。考試院不僅僅是一個工作場所，更是溫馨的大家庭，大家在這裡工作，彼此關懷、彼此照顧，也讓家庭日的舉辦更具意義。明天適逢父親節，周弘憲也對到場參與親子活動的爸爸們表達誠摯敬意與祝福。

考試院表示，今年家庭日規劃多項精彩活動，以「南海大冒險」故事精神為核心，大小航海士們憑藉智慧與勇氣，一一通過重重關卡考驗，並DIY完成專屬的望遠鏡，加上互動劇演出，現場熱鬧歡樂。化身「總船長」的周弘憲主持南海啟航儀式，現場授予小小航海士象徵指引與守護的「指北針」，期勉每位孩子都能透過自己的身體力行看得更遠、走得更穩。