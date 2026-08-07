讓機會跨越城鄉！永齡希望小學機器人大賽千名學童熱血登場

「我想參加！」「我明年還要再來！」

當孩子主動說出「我想要」，學習就不再只是一道被交付的作業，而可能成為改變自己的起點。

台大綜合體育館昨（7）日迎來超過1,000名永齡希望小學學生，第二屆「永齡希望小學機器人大賽」熱鬧登場。場上，孩子緊盯著親手組裝的機器人，有人蹲在賽道旁反覆調整零件、有人和隊友討論策略，也有人在完成任務的瞬間高舉雙手歡呼。

第二屆「永齡希望小學機器人大賽」盛大登場，今年共吸引64組、超過200名孩子主動報名參賽，透過機器人競賽為孩子打造公平競爭、展現自我的舞台。 圖／永齡基金會 提供

今年參賽隊伍從首屆16組一口氣成長至64組，超過200名孩子主動報名。數字成長的背後，更重要的不是「有多少人參賽」，而是越來越多孩子開始主動說出：「我想試試看。」

對永齡基金會而言，這正是舉辦機器人大賽最重要的意義——不是替孩子完成答案，而是讓他們相信，答案可以靠自己一步一步找出來。

參賽學童開心展示親手打造的機器人，在競賽中培養邏輯思考、團隊合作與解決問題能力，展現迎向AI時代的學習自信。 圖／永齡基金會 提供

AI時代來臨 孩子需要的不只是「會答題」

AI正在快速改變未來人才的樣貌。世界經濟論壇（WEF）《Future of Jobs Report 2025》指出，受到科技發展、人口結構及經濟環境等趨勢影響，至2030年全球預估將新增1.7億個職位，同時約有9,200萬個職位被取代；更有39%的工作核心技能預計將發生改變。

當「背出正確答案」逐漸不再足以面對未來，如何思考、如何合作，以及遇到一個沒有標準答案的問題時，能不能找出自己的解法，正成為下一代更重要的能力。

永齡基金會執行長郭曉玲表示，面對AI、創新科技與快速變遷的世界，過去「背答案」的學習方式已逐漸跟不上時代，孩子更需要具備邏輯思考與解決問題的能力。

永齡希望小學學童與師長共同討論機器人任務與競賽策略，從實際操作、反覆測試到問題解決，讓STEM學習真正走出課本、走進實作。 圖／永齡基金會 提供

「STEM教育不再只是加分選項，而是基礎能力的一環。」郭曉玲說，未來職涯不再只有單一成功路徑，選擇變多，也代表孩子更需要主動決定自己想走的方向。

而這場比賽最珍貴的地方，就是孩子是因為「我想參加」，而主動站上這個舞台。

「我們相信，偏鄉與弱勢的孩子不是能力不足，而是機會不足。」郭曉玲強調，永齡想做的，就是把機會帶到孩子面前，「把舞台搭在他們腳下」，讓他們找到想靠自己站起來的力量。

從「有人要我學」到「我自己想學」

永齡基金會推動希望小學計畫超過20年，長期深入偏鄉與地方，陪伴弱勢學童課後學習。隨著AI時代來臨，教育的需求也正在改變。

自2025年起，永齡將機器人教育帶進希望小學，並舉辦機器人大賽，免費提供機器人套件、師資與競賽場地，希望降低資源門檻，讓不同家庭背景、不同地區的孩子，都有機會接觸STEM教育。

因為在機器人的世界裡，你從哪裡來並不重要。

當所有人面對同一個任務，真正決定下一步的，是創意、思考、合作，以及願不願意在失敗之後，再試一次。

今年報名規模較首屆成長四倍，更讓永齡團隊振奮的，是孩子學習動機的改變。

有人去年參賽後，今年以學長姐身分回來帶領新隊員；有人看見去年的精彩賽況，主動向老師爭取參賽；也有孩子去年表現不如預期，比賽結束後沒有放棄，反而直接告訴老師：「我明年還要再來。」

從「要我學」，走到「我想學」；從害怕失敗，到願意再挑戰一次。對孩子而言，這或許比獎盃更值得被記住。

本屆採用VEX Robotics國際競賽規格，孩子透過機器人設計、測試與不斷修正，在一次次挑戰中累積工程思維與自主解決問題的能力。 圖／永齡基金會 提供

接軌國際規格 讓孩子站上真正的競賽舞台

第二屆賽事全面採用VEX Robotics國際競賽規格，從工程筆記本審查、團隊面試、技能挑戰賽，到完整Judged Awards評獎體系，並以Tournament Manager軟體管理賽程，讓孩子從驗機、競賽到頒獎，實際體驗國際機器人競賽流程。

永齡機器人培訓教師彭亮瑾表示：「在這裡，他們不是偏鄉的孩子，不是成績落後的學生，他們就是專業的機器人參賽選手。」

一句話，也點出了這場比賽最想打破的界線。

當孩子站上賽場，沒有人需要先回答自己來自哪裡、家庭擁有多少資源；在同一套規則、同一座競賽場上，每個人都有機會靠自己的想法與努力完成挑戰。

60秒競賽 孩子學的不只是操控機器人

今年競賽以「VEX GO永續城市科技」為主題，將城市能源、再生資源及環境維護融入情境，設計電池站、再生能源中心、綠色港口等八大任務，並結合PBL專題式學習。

短短60秒賽局裡，孩子不只是控制機器人前進，而是不斷做出選擇：哪一個任務應該先完成？路線怎麼走更有效率？有限的時間與資源該如何分配？

節能、減碳、效率、資源運用，原本寫在課本裡的抽象概念，透過一次次實際操作，成為孩子眼前真正需要解決的問題。

永齡基金會執行長郭曉玲表示，面對AI與科技快速變遷的時代，STEM教育已不再只是加分選項，而是孩子迎向未來的重要基礎能力。 圖／永齡基金會 提供

寫下失敗，也寫下重新站起來的方法

另一個重要的學習，就藏在一本本工程筆記裡。

工程筆記本是VEX競賽的重要環節，孩子必須記錄從「發現問題、發想設計、反覆測試到優化改進」的過程。每一筆修改、每一次失敗，都不只是技術紀錄，更是孩子學習如何思考、如何面對挫折的軌跡。

機器人可能走錯方向、設計可能第一次就失敗，比賽也不一定能拿第一名。但孩子慢慢發現——失敗並不代表「我不會」，而是提醒自己「我還可以換一個方法」。

這也許才是這場機器人大賽真正想留給孩子的東西。

在AI可以愈來愈快給出答案的時代，教育更重要的，或許是讓孩子保有「想找到答案」的能力與勇氣。

比賽終究會結束，機器人也會被收進盒子裡，但一次次失敗後願意重新嘗試的經驗，可能陪著孩子很久。

因為真正能改變人生的，不只是有人替他搭了一座舞台，而是有一天，他站在舞台上發現——原來，我也做得到。