天下文化創辦人高希均辭世 文化部呈請總統明令褒揚

遠見．天下文化創辦人高希均昨天辭世，享耆壽90歲。文化部長李遠聞訊深感惋惜與不捨，並表示高希均對台灣雜誌出版、公共政策、經濟學術有莫大貢獻，將呈請總統明令褒揚。

根據文化部今天發布的新聞稿，高希均於1936年出生於南京，1949年隨家人來台，畢業於台北商業大學、中興大學，並取得美國南達科達州立大學碩士及密西根州立大學經濟發展博士學位，於美國任教期間獲美國傑出教育學家肯定。

1981年，高希均與媒體人殷允芃、王力行創辦「天下雜誌」；1982年，與王力行、張作錦創辦天下文化出版社；接續於1986年創辦「遠見雜誌」、2002年創辦「未來親子」雜誌，以出版事業厚植台灣軟實力。

高希均也是優秀作家，創作類別以散文為主，其「經濟學的世界」、「台灣突破」、「優勢台灣」曾獲金鼎獎肯定、2002年獲金鼎獎特別貢獻獎，並於2016年獲頒「二等景星勳章」。

高希均也曾擔任經合會人力小組顧問、台灣大學商學研究所講座教授、中興大學知識經濟講座教授、國統會研究委員、海基會董事、行政院政務顧問、經濟部顧問、教育部顧問、監察院諮詢委員及國內外文教基金會董事等職位。

文化部表示，高希均長期關注台灣社會經濟發展，於理性思維下提出對政治、經濟、社會等各方面建議，並致力傳播進步觀念，深刻展現其對台灣的熱愛，以及對台灣未來發展的期待與貢獻。