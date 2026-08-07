聽新聞
0:00 / 0:00

天下文化創辦人高希均辭世 文化部呈請總統明令褒揚

中央社／ 台北7日電
台灣知名經濟學者高希均5日辭世，圖為他於6月舉行回憶錄新書發表會時，回顧一生經歷。聯合報系資料照
台灣知名經濟學者高希均5日辭世，圖為他於6月舉行回憶錄新書發表會時，回顧一生經歷。聯合報系資料照

遠見．天下文化創辦人高希均昨天辭世，享耆壽90歲。文化部長李遠聞訊深感惋惜與不捨，並表示高希均對台灣雜誌出版、公共政策、經濟學術有莫大貢獻，將呈請總統明令褒揚。

根據文化部今天發布的新聞稿，高希均於1936年出生於南京，1949年隨家人來台，畢業於台北商業大學、中興大學，並取得美國南達科達州立大學碩士及密西根州立大學經濟發展博士學位，於美國任教期間獲美國傑出教育學家肯定。

1981年，高希均與媒體人殷允芃、王力行創辦「天下雜誌」；1982年，與王力行、張作錦創辦天下文化出版社；接續於1986年創辦「遠見雜誌」、2002年創辦「未來親子」雜誌，以出版事業厚植台灣軟實力。

高希均也是優秀作家，創作類別以散文為主，其「經濟學的世界」、「台灣突破」、「優勢台灣」曾獲金鼎獎肯定、2002年獲金鼎獎特別貢獻獎，並於2016年獲頒「二等景星勳章」。

高希均也曾擔任經合會人力小組顧問、台灣大學商學研究所講座教授、中興大學知識經濟講座教授、國統會研究委員、海基會董事、行政院政務顧問、經濟部顧問、教育部顧問、監察院諮詢委員及國內外文教基金會董事等職位。

文化部表示，高希均長期關注台灣社會經濟發展，於理性思維下提出對政治、經濟、社會等各方面建議，並致力傳播進步觀念，深刻展現其對台灣的熱愛，以及對台灣未來發展的期待與貢獻。

高希均 文化部

延伸閱讀

書生報國 遠見‧天下文化創辦人 高希均90歲辭世

聯合報前社長張作錦憶高希均…一頓漢堡餐 催生「天下哪有白吃午餐」

高希均辭世留治理智慧 為「嘉義被看見了」寫出版者的話語錄成遺作

6月才參加新書發表會…高希均辭世享耆壽90歲 朱立倫：悲痛與不捨

相關新聞

歷史上的今天／1960年師大學生下鄉 天鵝公主挽袖煮飯

1960年8月8日，救國團暑期戰訓的社會服務隊在苗栗縣公館鄉鶴崗村進行救災服務，台北市各報社、電台、通訊社組成暑期戰訓記者採訪團上午前往訪問，師大服務隊員蔡米米特別受到矚目，蔡米米平常以芭蕾舞劇中的「天鵝公主」姿態出現大家眼前，這次用她的工作精神名符其實的贏得了這個雅號。蔡米米為苗栗鄉下一位60餘歲的視障楊阿添服務，她挽起衣袖燒飯，穿著雨衣仍被打得一身溼。

考試院南海大冒險家庭日 周弘憲與同仁眷屬歡度奇幻航程

考試院今日舉辦「考試院暨所屬部會家庭日活動」，今年以「南海大冒險」為主題，邀請考試院、考選部、銓敘部及保訓會超過210位同仁與眷屬一同參與，創下歷年參加人數新高。考試院長周弘憲化身「總船長」，帶領副院長許舒翔、考試委員及各部會首長...

讓機會跨越城鄉！永齡希望小學機器人大賽千名學童熱血登場

「我想參加！」「我明年還要再來！」 當孩子主動說出「我想要」，學習就不再只是一道被交付的作業，而可能成為改變自己的起點。 台大綜合體育館昨（7）日迎來超過1,000名永齡希望小學學生，第二屆「永齡希望小學機器人大賽」熱鬧登場。場上，孩子緊盯著親手組裝的機器人，有人蹲在賽道旁反覆調整零件、有人和隊友討論策略，也有人在完成任務的瞬間高舉雙手歡呼。 今年參賽隊伍從首屆16組一口氣成長至64組，超過200名孩子主動報名。數字成長的背後，更重要的不是「有多少人參賽」，而是越來越多孩子開始主動說出：「我想試試看。」 對永齡基金會而言，這正是舉辦機器人大賽最重要的意義——不是替孩子完成答案，而是讓他們相信，答案可以靠自己一步一步找出來。 AI時代來臨 孩子需要的不只是「會答題」 AI正在快速改變未來人才的樣貌。世界經濟論壇（WEF）《Future of Jobs Report 2025》指出，受到科技發展、人口結構及經濟環境等趨勢影響，至2030年全球預估將新增1.7億個職位，同時約有9,200萬個職位被取代；更有39%的工作核心技能預計將發生改變。 當「背出正確答案」逐漸不再足以面

趙姬、寄居蟹管理顧問公司發行公司債跳票 李建成涉侵占、背信

國內包租代管龍頭兆基集團相關企業趙姬投資公司、寄居蟹管理顧問公司發行公司債卻傳出投資失利及財務危機，前董座李建成涉嫌侵占、背信等罪嫌。台北地檢署今指揮調查局兵分6路搜索兆基屋管公司、趙姬投資公司、寄居蟹管理顧問公司，約談李建成及寄居蟹管理顧問公司登記負責人林佑任到案說明。

未警告平台對兒童的危險 Meta遭美法官重罰182億

•美國新墨西哥州一名法官6日裁定，社群媒體巨頭Meta因未警告大眾旗下平台對兒童構成的危險，必須再支付5.67億美元（約新台幣182.74億元），創下該公司因兒童安全問題遭裁罰的最高金額。

批賴政府選前到上任社宅砍10萬戶 民團叫陣開國是會議辯論

賴政府社會住宅政策持續引發民間強烈反彈，社會住宅推動聯盟與OURs都市改革組織等團體今開記者會，新版「百萬戶租屋家庭支持計畫」，從選前承諾的13萬戶大幅砍到3萬戶，幅度高達77%，並提二大訴求，包括要求賴政府召開「住宅政策國是會議」，公開辯論社宅推動路線。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。