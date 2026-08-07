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趙姬、寄居蟹管理顧問公司發行公司債跳票 李建成涉侵占、背信

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
兆基屋管。聯合報系資料照
兆基屋管。聯合報系資料照

國內包租代管龍頭兆基集團相關企業趙姬投資公司、寄居蟹管理顧問公司發行公司債卻傳出投資失利及財務危機，前董座李建成涉嫌侵占、背信等罪嫌。台北地檢署今指揮調查局兵分6路搜索兆基屋管公司、趙姬投資公司、寄居蟹管理顧問公司，約談李建成及寄居蟹管理顧問公司登記負責人林佑任到案說明。

台北地檢署偵辦兆基屋管公司、趙姬投資公司負責人李建成涉嫌侵占、背信等案件，今指揮調查局北部地區機動工作站搜索李建成、林佑任的住居所，及兆基屋管公司、趙姬投資公司、寄居蟹管理顧問公司共6處，通知2人到案說明。

據了解，兆基屋管大股東李建成的個人投資公司趙姬投資，及林佑任當代表人的寄居蟹管顧公司疑似對外發債籌資卻跳票，李建成疑似侵占投資款項，檢調專案小組掌握實證，發動搜索約談，持續釐清公司債募集過程、投資款流向及用途。

公司債 侵占 兆基集團

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