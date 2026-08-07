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史瓦帝尼總理訪志光能源 了解台灣綠能發展成果

中央社／ 台北7日電

電線電纜廠大亞集團今天表示，史瓦帝尼王國總理戴羅素（H. E. RussellDlamini）率團訪台期間，特別安排赴台南參訪大亞集團旗下志光能源漁電共生案場，實地了解台灣綠能發展成果，並就再生能源、永續發展及產業合作等議題進行交流。

大亞透過新聞稿指出，此次參訪由大亞綠能總經理莊博貴與聚恆科技總經理周曉艷共同接待，向訪團介紹志光能源漁電共生案場的規劃理念、營運模式，以及大亞集團與聚恆科技在再生能源、電網整合及漁電共生領域的合作成果，展現台灣在能源轉型、電網建設及漁電共生發展成果。

莊博貴表示，大亞集團長期深耕能源產業，秉持「串接」（Connect）企業理念，持續投入再生能源建置、電網基礎建設及智慧能源整合，並透過漁電共生模式兼顧綠能發展、土地多元利用與地方共榮，積極實踐企業永續責任。

他表示，藉由此次參訪，讓國際友人更深入了解台灣綠能產業的發展成果，持續深化彼此在再生能源、電網建設及永續發展領域的交流合作。

大亞強調，該案場配備當時全台規模最大的「光儲合一系統」（建置容量達23.3MW）。在台灣遭受「0403大地震」襲擊、電網頻率驟降的關鍵時刻，該系統發揮了穩定電力作用。此項優異的綠能韌性表現，讓史國貴賓於會後表達後續的合作意願。

史瓦帝尼 能源 綠能

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