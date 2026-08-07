家庭日變催生大會 幼童搶鏡賴總統笑喊三個剛剛好

總統府暨國安會今天舉辦員工家庭日，近60名孩童齊聚府內，總統賴清德笑稱，感謝大家為化解少子女化「國安危機」增產報國；他在台上鼓勵「一個不嫌少、兩個不嫌多、三個剛剛好」，並細數育兒政策，說「此時不生，更待何時」；台下孩童接連爬上舞台，拍手、搶鏡，場面逗趣。

賴總統上午出席「115年總統府暨國家安全會議員工家庭日」，與府內員工及眷屬互動、合影。根據總統府提供的畫面，現場孩童穿梭，一名幼童爬上舞台後，在講台旁來回走動，另一名幼童站到總統身旁，不時拍手、蹲下又起身。

賴總統致詞時數度轉身注意孩子動向，面帶笑容繼續發言；台下員工紛紛拿起手機記錄，原本正式的總統府舞台，多了幾分幼兒園遊戲場般的熱鬧氣氛。

適逢父親節前夕，賴總統致詞時首先預祝大家父親節快樂，感謝每位父親照顧家庭，也在不同崗位上為國家發展付出。

他表示，每年家庭日都是與府內工作人員的「見面會」，平時大家在各自崗位工作，只有這一天不僅能見面，也能合影留念；家庭日同時也是「感謝日」，大家能無後顧之憂為國家付出，家人的支持相當重要。

賴總統說，家庭日也是「政策宣傳日」。今年有近60名「國家未來的主人翁」到場，在少子女化年代，看到這麼多活潑、可愛、象徵未來希望的台灣寶貝，令人感動。

他笑稱，要感謝府內人員為化解「國安危機」增產報國。身為兩個孩子的爸爸，他也鼓勵全國民眾「一個不嫌少、兩個不嫌多、三個剛剛好」，請大家繼續加油。

賴總統指出，在民眾的共同努力下，台灣這幾年經濟非常好，今年上半年經濟成長率13.72%，是50年來同期表現最好；明年度中央政府總預算籌編，更創下78年來首度不用舉債的歷史紀錄。

他說，為了讓經濟成長的果實由全民共享，政府不斷推出加薪、減稅、增福利、少負擔的政策，除了前總統蔡英文時期就推動的「0到6歲國家一起養」政策，不斷升級加碼，今年5月政府更宣布推動「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，透過「加補助、減負擔、多彈性、增照顧」4大策略，從「安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場、居住減壓」5大面向，總共18項措施，將「補助式育兒」全面升級為「公共支持式育兒」，讓台灣的年輕世代獲得更大支持。

他表示，明年18歲以下兒少可望每月領取新台幣5000元「0到18歲成長津貼」，相關經費已編入明年度中央政府總預算。

總統說，政府也將推動「育兒留停6+3」，雙親各自請滿6個月育兒留職停薪津貼後，可各再多領3個月；婚假將延長為14天，產假由8週延長至12週，陪產檢及陪產假也由7天增加至14天。

賴總統表示，從蔡英文開始到現在的10年，政府不斷努力提供台灣有史以來最優渥的生育、養育及教育環境與福利。請大家好好把握，「此時不生，更待何時」。

總統說，很高興看到今天在場有近60位「國家政策代言大使」，政府會繼續努力，創造更好的環境，讓國家更安全、經濟更發展，讓人民生活可以更好、更勇敢追夢。