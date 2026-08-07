聽新聞
0:00 / 0:00

家庭日變催生大會 幼童搶鏡賴總統笑喊三個剛剛好

中央社／ 台北7日電

總統府暨國安會今天舉辦員工家庭日，近60名孩童齊聚府內，總統賴清德笑稱，感謝大家為化解少子女化「國安危機」增產報國；他在台上鼓勵「一個不嫌少、兩個不嫌多、三個剛剛好」，並細數育兒政策，說「此時不生，更待何時」；台下孩童接連爬上舞台，拍手、搶鏡，場面逗趣。

賴總統上午出席「115年總統府暨國家安全會議員工家庭日」，與府內員工及眷屬互動、合影。根據總統府提供的畫面，現場孩童穿梭，一名幼童爬上舞台後，在講台旁來回走動，另一名幼童站到總統身旁，不時拍手、蹲下又起身。

賴總統致詞時數度轉身注意孩子動向，面帶笑容繼續發言；台下員工紛紛拿起手機記錄，原本正式的總統府舞台，多了幾分幼兒園遊戲場般的熱鬧氣氛。

適逢父親節前夕，賴總統致詞時首先預祝大家父親節快樂，感謝每位父親照顧家庭，也在不同崗位上為國家發展付出。

他表示，每年家庭日都是與府內工作人員的「見面會」，平時大家在各自崗位工作，只有這一天不僅能見面，也能合影留念；家庭日同時也是「感謝日」，大家能無後顧之憂為國家付出，家人的支持相當重要。

賴總統說，家庭日也是「政策宣傳日」。今年有近60名「國家未來的主人翁」到場，在少子女化年代，看到這麼多活潑、可愛、象徵未來希望的台灣寶貝，令人感動。

他笑稱，要感謝府內人員為化解「國安危機」增產報國。身為兩個孩子的爸爸，他也鼓勵全國民眾「一個不嫌少、兩個不嫌多、三個剛剛好」，請大家繼續加油。

賴總統指出，在民眾的共同努力下，台灣這幾年經濟非常好，今年上半年經濟成長率13.72%，是50年來同期表現最好；明年度中央政府總預算籌編，更創下78年來首度不用舉債的歷史紀錄。

他說，為了讓經濟成長的果實由全民共享，政府不斷推出加薪、減稅、增福利、少負擔的政策，除了前總統蔡英文時期就推動的「0到6歲國家一起養」政策，不斷升級加碼，今年5月政府更宣布推動「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，透過「加補助、減負擔、多彈性、增照顧」4大策略，從「安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場、居住減壓」5大面向，總共18項措施，將「補助式育兒」全面升級為「公共支持式育兒」，讓台灣的年輕世代獲得更大支持。

他表示，明年18歲以下兒少可望每月領取新台幣5000元「0到18歲成長津貼」，相關經費已編入明年度中央政府總預算。

總統說，政府也將推動「育兒留停6+3」，雙親各自請滿6個月育兒留職停薪津貼後，可各再多領3個月；婚假將延長為14天，產假由8週延長至12週，陪產檢及陪產假也由7天增加至14天。

賴總統表示，從蔡英文開始到現在的10年，政府不斷努力提供台灣有史以來最優渥的生育、養育及教育環境與福利。請大家好好把握，「此時不生，更待何時」。

總統說，很高興看到今天在場有近60位「國家政策代言大使」，政府會繼續努力，創造更好的環境，讓國家更安全、經濟更發展，讓人民生活可以更好、更勇敢追夢。

賴總統 家庭 國安會

延伸閱讀

不理藍白未來帳戶？ 賴總統再喊：明年起發5000元成長津貼

高齡產業博覽會 政委陳時中呼籲提高65歲以上勞動參與率 新創70萬人力

擺脫對陸依賴！上半年我經濟成長率13.72% 賴總統：50年來最佳

產假、育兒留停立委喊加碼 雇主人力調度面臨更多挑戰

相關新聞

歷史上的今天／1960年師大學生下鄉 天鵝公主挽袖煮飯

1960年8月8日，救國團暑期戰訓的社會服務隊在苗栗縣公館鄉鶴崗村進行救災服務，台北市各報社、電台、通訊社組成暑期戰訓記者採訪團上午前往訪問，師大服務隊員蔡米米特別受到矚目，蔡米米平常以芭蕾舞劇中的「天鵝公主」姿態出現大家眼前，這次用她的工作精神名符其實的贏得了這個雅號。蔡米米為苗栗鄉下一位60餘歲的視障楊阿添服務，她挽起衣袖燒飯，穿著雨衣仍被打得一身溼。

考試院南海大冒險家庭日 周弘憲與同仁眷屬歡度奇幻航程

考試院今日舉辦「考試院暨所屬部會家庭日活動」，今年以「南海大冒險」為主題，邀請考試院、考選部、銓敘部及保訓會超過210位同仁與眷屬一同參與，創下歷年參加人數新高。考試院長周弘憲化身「總船長」，帶領副院長許舒翔、考試委員及各部會首長...

讓機會跨越城鄉！永齡希望小學機器人大賽千名學童熱血登場

「我想參加！」「我明年還要再來！」 當孩子主動說出「我想要」，學習就不再只是一道被交付的作業，而可能成為改變自己的起點。 台大綜合體育館昨（7）日迎來超過1,000名永齡希望小學學生，第二屆「永齡希望小學機器人大賽」熱鬧登場。場上，孩子緊盯著親手組裝的機器人，有人蹲在賽道旁反覆調整零件、有人和隊友討論策略，也有人在完成任務的瞬間高舉雙手歡呼。 今年參賽隊伍從首屆16組一口氣成長至64組，超過200名孩子主動報名。數字成長的背後，更重要的不是「有多少人參賽」，而是越來越多孩子開始主動說出：「我想試試看。」 對永齡基金會而言，這正是舉辦機器人大賽最重要的意義——不是替孩子完成答案，而是讓他們相信，答案可以靠自己一步一步找出來。 AI時代來臨 孩子需要的不只是「會答題」 AI正在快速改變未來人才的樣貌。世界經濟論壇（WEF）《Future of Jobs Report 2025》指出，受到科技發展、人口結構及經濟環境等趨勢影響，至2030年全球預估將新增1.7億個職位，同時約有9,200萬個職位被取代；更有39%的工作核心技能預計將發生改變。 當「背出正確答案」逐漸不再足以面

趙姬、寄居蟹管理顧問公司發行公司債跳票 李建成涉侵占、背信

國內包租代管龍頭兆基集團相關企業趙姬投資公司、寄居蟹管理顧問公司發行公司債卻傳出投資失利及財務危機，前董座李建成涉嫌侵占、背信等罪嫌。台北地檢署今指揮調查局兵分6路搜索兆基屋管公司、趙姬投資公司、寄居蟹管理顧問公司，約談李建成及寄居蟹管理顧問公司登記負責人林佑任到案說明。

未警告平台對兒童的危險 Meta遭美法官重罰182億

•美國新墨西哥州一名法官6日裁定，社群媒體巨頭Meta因未警告大眾旗下平台對兒童構成的危險，必須再支付5.67億美元（約新台幣182.74億元），創下該公司因兒童安全問題遭裁罰的最高金額。

批賴政府選前到上任社宅砍10萬戶 民團叫陣開國是會議辯論

賴政府社會住宅政策持續引發民間強烈反彈，社會住宅推動聯盟與OURs都市改革組織等團體今開記者會，新版「百萬戶租屋家庭支持計畫」，從選前承諾的13萬戶大幅砍到3萬戶，幅度高達77%，並提二大訴求，包括要求賴政府召開「住宅政策國是會議」，公開辯論社宅推動路線。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。