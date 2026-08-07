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綠指教保機構監管失靈 北市府：依法究辦從嚴裁處

中央社／ 台北7日電

民進黨今天表示，台北市連鎖幼兒園、托嬰中心接連發生兒虐、食安及其他違規事件，顯示市府對集團式教保機構監管失靈，應建立「一處出事、全面清查」制度；台北市議員簡舒培質疑，台北市府無預警稽查夏莉絲托嬰中心時，業者負責人已在場等候，疑有通風報信情形。

台北市教育局回應，針對連鎖幼教機構管理，只要園所涉違法疑慮，即祭出鐵腕與防堵機制，採「同集團、多園所、無預警」稽查，以防業者互通聲息並擴大查核，秉持勿枉勿縱原則，依法究辦、從嚴裁處。

民進黨發言人吳崢、立委林月琴、台北市議員簡舒培今天舉行「改名繼續開、違規跨機構流竄！集團式兒虐與違規，地方政府查不查？」記者會。

林月琴表示，集團式育兒機構的爭議並非夏莉絲單一個案。凱斯教育機構2020年發生虐童事件，後來更名為美蒂思，仍傳出不當對待幼兒；勁寶兒集團旗下園所也連續違規，出現掐脖、將孩童塞入櫃子等不當行為，累計高達500次不當對待。

她說，夏莉絲集團2024年即發生不當對待事件，市府未同步清查其他分園，相關機構還將台北市長蔣萬安的感謝信作為招生宣傳，今年萬華分園又發生嚴重虐兒案，顯示主管機關仍將事件視為單一園所或個別教師問題，未針對同一集團的管理者及其他機構全面清查。

林月琴指出，部分業者同時經營幼兒園、托嬰中心及補習班，甚至跨縣市設立分園，地方政府應建立集團式監管、高風險預警及跨體系資訊串聯制度，避免違規業者藉由改名、跨機構調動人員等方式繼續經營。

簡舒培說，她6日在議會要求社會局立即前往夏莉絲托嬰中心無預警稽查，但市府卻拖延1小時才到場，業者負責人已在現場，黑髒地墊也已預先換掉，顯見內部有人通風報信，讓稽查形同虛設，令人質疑北市府涉嫌包庇。

台北市教育局發布新聞稿表示，民代以「蓋牌」、「門神」等字眼影射教育局，將不同法人、不同負責人、不同經營團隊的幼兒園稱為「連鎖集團」，與事實不符，易誤導大眾。

北市社會局說，稽查均採無預警，從未提前通知負責人，人員昨天抵達時，現場並無負責人，僅有工作人員，可能經工作人員通知，負責人後續才抵達，議員指控提前告知負責人非事實。

社會局表示，均以高於中央法規規定頻率稽查，過去半年已5度前往夏莉絲托嬰中心，未查到過期食品。議員昨天上午11時30分要求後，社會局立即派員前往，不過托嬰中心兒童用餐時間為上午11時，人員抵達時自然已過用餐時間。

北市府 簡舒培 食安

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