批賴政府選前到上任社宅砍10萬戶 民團叫陣開國是會議辯論

賴政府社會住宅政策持續引發民間強烈反彈，社會住宅推動聯盟與OURs都市改革組織等團體今開記者會，新版「百萬戶租屋家庭支持計畫」，從選前承諾的13萬戶大幅砍到3萬戶，幅度高達77%，並提二大訴求，包括要求賴政府召開「住宅政策國是會議」，公開辯論社宅推動路線。

民團痛批，選前信誓旦旦承諾的13萬戶，在尚未確實執行前夕便遭大幅腰斬，不僅創下台灣民主史上的惡例，更徹底破壞了過去八年逐步建立的「中央與地方協力興辦」體制，譴責政府「踐踏選舉政見、棄毀制度路線」。

根據新版計畫內容，八年新增社宅戶數從原先規畫的13萬戶大砍至3萬戶，減少10萬戶，砍幅達77%；2028年起的年增量也從原先的1.5萬戶暴減至1000戶，降幅高達93%。經費方面，八年興辦總預算從原先的2046億元縮減至820.9億元，減幅高達60%，其占全計畫經費比重也從45%腰斬至18.9%。

民團指出，總預算大減六成外，中央更明定2028年起工程招標決標案件將「不再提供非自償補助」，意味未來地方政府若想持續興辦社宅，將面臨零補助的沉重財務困境。此外，針對過去要求地方於整體開發區留設社宅用地的政策，中央卻同步刪除預算，引發土地恐遭解編回流標售的質疑。

民團更分析各縣市分配，指出地方政府原本承諾自行興辦的總數高達3萬9581戶，但新版計畫分配目標總數卻僅剩5028戶。其中，台北市原承諾自行興辦7429戶，新版目標遭大幅下修至4574戶；新北市、桃園市與高雄市的地方承諾數分別為1.3萬戶、4427戶與3956戶，新版計畫中皆遭歸零、標註「已超標，零需求」；台中市地方承諾7769戶，中央分配數卻僅剩396戶；台南市承諾3000戶，分配數僅剩58戶。

對於政府改以「租金補貼」及「包租代管」作替代方案，民團認為，這類短期補貼政策具「保障不持續、預算無上限膨脹且用完不留資產」的致命傷，無法解決弱勢族群經常面臨的租屋歧視。呼籲身心障礙者、獨居長者及婚育家庭真正需要的是長期穩定的居住保障與合宜設施，取消直接興辦無異於剝奪弱勢的選擇權。

民團提兩大訴求，包括第一，要求賴政府立即召開「住宅政策國是會議」，廣納民間與地方意見，公開辯論社宅推動路線；第二，呼籲今年底六都市長參選人明確表態，承諾守住既有社宅目標，並要求中央恢復非自償補助與釐清開發區用地去向，切莫讓居住正義淪為口號。