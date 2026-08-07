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高希均辭世留治理智慧 為「嘉義被看見了」寫出版者的話語錄成遺作

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
遠見‧天下文化創辦人、知名經濟學者與出版人高希均教授（左）辭世，高生前多次對頒發「遠見雜誌」五星縣長獎座給年底卸任的嘉義縣長翁章梁。圖／嘉縣府提供
遠見‧天下文化創辦人、知名經濟學者與出版人高希均教授（左）辭世，高生前多次對頒發「遠見雜誌」五星縣長獎座給年底卸任的嘉義縣長翁章梁。圖／嘉縣府提供

遠見‧天下文化創辦人、知名經濟學者與教育家、出版高希均教授辭世。對年底卸任的嘉義縣長翁章梁，高希均是多次頒發「遠見雜誌」五星縣長獎座，並為7月「嘉義被看見了：從土地到天空的閃耀」書本，親撰出版者的話：「把重要的事情做好，就會被看見」。隨著高希均辭世，這篇文章成為他留給地方治理重要文字記錄。

翁章梁8年任內，多次在遠見雜誌縣市長施政滿意度調查獲得五星縣長肯定。出版「嘉義被看見了」，完整記錄8年施政成果，由天下文化出版，高希均從地方治理角度，為新書撰寫「出版者的話」，深入分析嘉縣近年發展軌跡，留下對地方治理最深刻的觀察。

高希均指出，遠見雜誌長年透過制度化調查關注台灣地方治理，評比重視的從來不是短期聲量，而是放在時間軸上檢視施政方向與累積成果。他認為，嘉義縣正是在長期努力之下，一步一步被社會看見。他歸納嘉縣近年治理特色，首先是「評比看重的不是標語，而是方向」，真正重要的是政策是否具有一致性，能否在有限資源下做出穩定且可延續的選擇；其次，「成果往往不是單一政策，而是結構累積」，嘉義縣近年的亮眼表現，來自產業轉型、行政改革、農業升級與人才培育同步推進，而非單一建設或短期政績。

高希均強調，五星縣長不只是首長個人的榮耀，更代表制度對整個治理團隊的肯定，以及縣民對地方治理的信任，是「五星縣民」與「五星治理」共同成就的成果。發人深省的話，是高希均對公共決策的提醒。他寫道：「政府部門最昂貴的錯誤，不在於做得慢，而在於對優先順序誤判；決策錯誤比貪汙更可怕。」他認為，錯誤決策往往在當下難以察覺，卻可能在多年後付出龐大代價，因此真正負責任的治理，不是追求掌聲，而是優先完成那些看似不起眼、卻攸關地方未來的基礎工程。

高希均認為，「嘉義被看見了」完整呈現這樣的治理思維，包括「不急於展示成果，而是先補齊結構」、「不追求口號式發展，而是務實調整產業與行政體系」、「不否定地方原有條件，而是在既有基礎上重新定位未來角色」。他直言，這樣的施政路徑或許不夠熱鬧，卻能真正為地方留下長遠價值。

高希均寫下：「地方治理從來不是一場競速，而是一連串取捨的過程。作為地方治理者，不僅要有領導力，更要帶領團隊發揮執行力，才能提升地方競爭力，人民才會有生命力。在嘉義縣，我看見這種精神與過程，值得被記錄，也值得被推廣。」

如今，高希均安然辭世，這篇話語錄更顯珍貴。其中一句「把重要的事情做好，就會被看見」，不僅成為「嘉義被看見了」一書的核心精神，也濃縮他一生對公共治理、領導哲學與社會發展的理念，成為留給嘉義、留給台灣地方治理最重要智慧。

翁章梁說，高希均原要參加他新書發表會致詞，辭世令人感傷。高希均引領台灣思想及價值，每每引人深思。「我從高教授手中接過五次五星縣長，每次到現場，高教授對獲獎五星縣市私下聊天，都充滿高興及期許，對於為台灣這塊土地努力的人，都給我們許多鼓勵。「天下沒有白吃的午餐」是高教授傳誦很廣一句話，很簡單的一句話，是每一個人都要努力，要對社會負責。」

嘉義 高希均 出版 天下文化

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