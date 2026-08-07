一條紅圍巾串起情誼 黃敏惠追思高希均：「豐收嘉園」源自他鼓勵

「遠見」與「天下文化」創辦人、知名經濟學者、教育家及出版人高希均，6日上午辭世，享耆壽90歲。消息傳出，各界紛紛表達哀悼，嘉義市長黃敏惠在臉書發文追思，回憶2人多年情誼，並透露一條紅色圍巾背後的故事，以及「豐收嘉園」書名由來。

黃敏惠表示，「這條紅色圍巾，圍起了我們的緣分。」她提到，這條紅色圍巾是高希均夫人親手編織送給她，多年來不僅帶來溫暖，更承載著高希均對她的鼓勵與關懷。每當看見這抹紅色，就會想起這位一生致力於知識、教育與公共思想的智者。

黃敏惠表示，人生中的相遇，有時不只是一次握手、一場對談，而是一份價值與信念的傳承。她回憶，高希均曾說過「閱讀能救一個人」，一生橫跨學術、教育、出版及公共思想領域，以遠見引領時代、以文字啟迪人心，更以實際行動實踐「知識改變世界」的信念，成為社會敬重的典範。

她也表示，自己始終銘記高希均倡導的「以讀攻毒，以書止輸」理念，每次與高教授見面，都能獲得新的啟發，也深刻感受到他對社會及土地的關懷。

黃敏惠回憶，嘉義市一路朝五星城市邁進，在她第一、二任市長任內，嘉義市從四星逐步進步，第二任卸任時獲得4.5顆星，與五星榮耀擦身而過。當時高希均特別鼓勵她，即使未能摘下五星，「嘉義市依然是一座充滿希望與人文的豐收嘉園。」黃敏惠表示，這句話給了她持續努力的力量，也因此成為日後記錄嘉義市施政成果「豐收嘉園」一書的書名來源，至今仍深深影響著她。

得知高希均辭世，黃敏惠坦言心中充滿難以言喻的不捨與感念。她感謝高希均一生帶給台灣的不只是遠見，更是希望；不只是思想，更是行動；不只是智慧，更是溫度。黃敏惠指出，高希均今年出版回憶錄，留下畢生的思索與足跡，也用一生證明知識分子可以透過思想改變社會。她相信，高希均留下的文字、理念與精神，將持續照亮後人，跨越時間，代代流傳。