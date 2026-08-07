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高希均倡兩岸和平 盼最熟悉的3個地方能共處
近年來積極倡議兩岸和平的高希均，今年六月發表新書《高希均回憶錄─從「天下哪有白吃午餐」到「和平幸福」》，他當時以「化敵為友，全民無憂」、「兩岸交流，天長地久」、「兩岸一家親，兩岸一起興」、「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」四句話，希望台灣、大陸、美國，他這一生中最熟悉的三個地方可以和平共處。
這場新書發表會舉行時，包括台達電創辦人鄭崇華、行政院前院長劉兆玄、監察院前院長王建煊、台中市前市長胡志強等政商界名人到場。
台大前校長孫震透露，高希均裸退回到台灣，透過一支筆、一本書、一張桌子，建立了遠見天下文化世界，可以說，「沒有高希均就沒有台灣現在的面貌」。慈濟人文志業中心合心精進長姚仁祿說，大家對高希均的定義是經濟、教育學家、出版者，但是希望可再加一個「英雄」稱號。
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