高希均倡兩岸和平 盼最熟悉的3個地方能共處

「我想參加！」「我明年還要再來！」 當孩子主動說出「我想要」，學習就不再只是一道被交付的作業，而可能成為改變自己的起點。 台大綜合體育館昨（7）日迎來超過1,000名永齡希望小學學生，第二屆「永齡希望小學機器人大賽」熱鬧登場。場上，孩子緊盯著親手組裝的機器人，有人蹲在賽道旁反覆調整零件、有人和隊友討論策略，也有人在完成任務的瞬間高舉雙手歡呼。 今年參賽隊伍從首屆16組一口氣成長至64組，超過200名孩子主動報名。數字成長的背後，更重要的不是「有多少人參賽」，而是越來越多孩子開始主動說出：「我想試試看。」 對永齡基金會而言，這正是舉辦機器人大賽最重要的意義——不是替孩子完成答案，而是讓他們相信，答案可以靠自己一步一步找出來。 AI時代來臨 孩子需要的不只是「會答題」 AI正在快速改變未來人才的樣貌。世界經濟論壇（WEF）《Future of Jobs Report 2025》指出，受到科技發展、人口結構及經濟環境等趨勢影響，至2030年全球預估將新增1.7億個職位，同時約有9,200萬個職位被取代；更有39%的工作核心技能預計將發生改變。 當「背出正確答案」逐漸不再足以面

2026-08-07 16:08