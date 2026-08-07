聯合報前社長張作錦憶高希均…一頓漢堡餐 催生「天下哪有白吃午餐」

四十歲以上的台灣人，想到高希均就會想到「天下哪有白吃的午餐？」這一句名言。聯合報前社長張作錦，曾為文回憶這一句名言誕生的經過。

一九七七年四月，張作錦在媒體上看到兩篇署名「高希均」的文章，「字數不多，但觀點新穎，說理動人」。他打聽了一下，作者是美國威斯康辛大學的經濟學教授，受當時行政院經建會及台灣大學的邀請回國講學，並向政府提供財經建議。他請高希均吃飯約稿，高希均答應了，來的第五篇稿就是「天下哪有白吃的午餐？」

張作錦回憶，當時台灣雖不富裕，但「聯合報」請作者下個小館還是不成問題的，高希均卻隨意走進一家快餐店；每人一杯咖啡、一個漢堡，吃得簡單，談得深入。這頓餐沒有白吃，催生了膾炙人口的「天下哪有白吃的午餐？」

張作錦分析，那時的政府以人民生計為念，公用事業費用絕不准漲價。但高希均警告國人，不能靠政府開支票過日子，羊毛一定出在羊身上。他呼籲政府和社會大眾在觀念和行動上要懂得「付出」和「創新」，才能過渡到一個真正有尊嚴的富裕社會。「天下哪有白吃的午餐？」如暮鼓晨鐘，人人都拿這句話當口頭禪。

後來，高希均發表「決策錯誤比貪汙更可怕」，再給政府重拳。張作錦認為，中華民國能逐漸走向現代化，輿論界是重要力量，高希均便是輿論先鋒隊中的主力。

一九八一年，高希均與殷允芃、王力行共同創辦了以討論經濟問題為核心的「天下」雜誌。五年之後，高希均和王力行又創辦了「遠見」雜誌，張作錦也加入，成為遠見天下文化事業群共同創辦人。