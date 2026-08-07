書生報國 遠見‧天下文化創辦人 高希均90歲辭世

遠見‧天下文化創辦人、知名經濟學者與教育家、出版人高希均，昨天上午辭世，享耆壽九十歲。 高希均六月甫出版《高希均回憶錄：從「天下哪有白吃午餐」到「和平幸福」》，他在書中表示：「閱讀能救一個人，觀念可以改變一個國家。」這份信念貫穿他的一生，從當教授、學者、寫評論到辦雜誌、出版社，而他最深切的追求，始終是「和平幸福」。

終身反戰 為教育與公共政策奉獻

遠見‧天下文化事業群表示，高希均一生奉獻於教育、出版、媒體與公共政策，是「書生報國的典範，君子領導的楷模」。治喪將尊重家屬意願，並遵照高希均生前遺願，一切從簡，不設靈堂、不舉行公祭，事業群將另行舉辦追思會。

高希均一九三六年生於南京，出生後第二年爆發中日戰爭。就在日軍占領南京的前三個月，高希均全家遷居蘇州，幸運躲過劫難。「每當我想到自己與南京大屠殺『擦身而過』，除了感嘆生命的無常，也使我成為一個終身的『反戰者』與『和平倡議者』。」他在回憶錄中表示，沒有任何事情會比「和平」更重要。

一九四九年高希均隨家人來台，一九五九年赴美取得經濟發展博士學位。他在書中回憶，赴美前全家傾盡所有為他換得一張赴美單程機票，那張機票是一個家庭將所有希望託付給「教育」的象徵，他也從那刻起領悟：「讀書，就是自救之道」。

一九六四年高希均獲密西根州立大學經濟發展博士，隨後赴威斯康辛大學擔任經濟系教授。他在一九七○年代起受當時行政院經建會、台大邀請回國講學，先後擔任行政院顧問及台灣大學商學院客座教授，積極參與國家經濟政策研究與規劃。

一九八一年高希均與媒體人殷允芃、王力行創辦「天下雜誌」；一九八二年與王力行、張作錦創辦「天下文化」出版社、一九八六年創辦「遠見雜誌」；二○○二年創辦「未來親子」推動兒童閱讀學習。

經典名句「決策錯誤比貪汙可怕」

在一九九○年代，高希均首創邀請國際大師、專家學者來台出書演講，包括競爭力大師麥可．波特、英國管理學大師韓第、學習型組織專家彼得．聖吉、軟實力之父奈伊、紐約時報專欄作家佛里曼、哈佛大學教授與費正清中心主任傅高義等，為台灣社會帶來進步觀念。

高希均留下許多膾炙人口的語錄：「天下哪有白吃的午餐」、「決策錯誤比貪汙更可怕」、「讀一流書、做一流人、建一流社會」、「書櫃代替酒櫃」、「閱讀救自己」、「溫暖的心、冷靜的腦」、「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」等。

高希均筆耕不輟，在台灣出版四十多本書，代表作「天下那有白吃的午餐」獲倫敦金融時報第一屆亞洲企管著作獎，深遠影響數代華人經濟思維與價值觀。他帶領天下文化出版逾五千種國內外經典著作。