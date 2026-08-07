快訊

騎樓還能看到魚…基隆廟口夜市淹水 市府曝原因：颱風及漲潮海水倒灌

林志玲父親節曬帥兒照！墨鏡特效遮不住 完美基因神複製帥出新高度

聽新聞
0:00 / 0:00

書生報國 遠見‧天下文化創辦人 高希均90歲辭世

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
遠見、天下文化事業群創辦人高希均今年六月舉行回憶錄新書發表會，他回顧一生在大陸、台灣、美國的跨度經歷，靠的是核心信念「和平幸福」。聯合報系資料照
遠見、天下文化事業群創辦人高希均今年六月舉行回憶錄新書發表會，他回顧一生在大陸、台灣、美國的跨度經歷，靠的是核心信念「和平幸福」。聯合報系資料照

遠見‧天下文化創辦人、知名經濟學者與教育家、出版人高希均，昨天上午辭世，享耆壽九十歲。 高希均六月甫出版《高希均回憶錄：從「天下哪有白吃午餐」到「和平幸福」》，他在書中表示：「閱讀能救一個人，觀念可以改變一個國家。」這份信念貫穿他的一生，從當教授、學者、寫評論到辦雜誌、出版社，而他最深切的追求，始終是「和平幸福」。

終身反戰 為教育與公共政策奉獻

遠見‧天下文化事業群表示，高希均一生奉獻於教育、出版、媒體與公共政策，是「書生報國的典範，君子領導的楷模」。治喪將尊重家屬意願，並遵照高希均生前遺願，一切從簡，不設靈堂、不舉行公祭，事業群將另行舉辦追思會。

高希均一九三六年生於南京，出生後第二年爆發中日戰爭。就在日軍占領南京的前三個月，高希均全家遷居蘇州，幸運躲過劫難。「每當我想到自己與南京大屠殺『擦身而過』，除了感嘆生命的無常，也使我成為一個終身的『反戰者』與『和平倡議者』。」他在回憶錄中表示，沒有任何事情會比「和平」更重要。

一九四九年高希均隨家人來台，一九五九年赴美取得經濟發展博士學位。他在書中回憶，赴美前全家傾盡所有為他換得一張赴美單程機票，那張機票是一個家庭將所有希望託付給「教育」的象徵，他也從那刻起領悟：「讀書，就是自救之道」。

一九六四年高希均獲密西根州立大學經濟發展博士，隨後赴威斯康辛大學擔任經濟系教授。他在一九七○年代起受當時行政院經建會、台大邀請回國講學，先後擔任行政院顧問及台灣大學商學院客座教授，積極參與國家經濟政策研究與規劃。

一九八一年高希均與媒體人殷允芃、王力行創辦「天下雜誌」；一九八二年與王力行、張作錦創辦「天下文化」出版社、一九八六年創辦「遠見雜誌」；二○○二年創辦「未來親子」推動兒童閱讀學習。

經典名句「決策錯誤比貪汙可怕」

在一九九○年代，高希均首創邀請國際大師、專家學者來台出書演講，包括競爭力大師麥可．波特、英國管理學大師韓第、學習型組織專家彼得．聖吉、軟實力之父奈伊、紐約時報專欄作家佛里曼、哈佛大學教授與費正清中心主任傅高義等，為台灣社會帶來進步觀念。

高希均留下許多膾炙人口的語錄：「天下哪有白吃的午餐」、「決策錯誤比貪汙更可怕」、「讀一流書、做一流人、建一流社會」、「書櫃代替酒櫃」、「閱讀救自己」、「溫暖的心、冷靜的腦」、「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」等。

高希均筆耕不輟，在台灣出版四十多本書，代表作「天下那有白吃的午餐」獲倫敦金融時報第一屆亞洲企管著作獎，深遠影響數代華人經濟思維與價值觀。他帶領天下文化出版逾五千種國內外經典著作。

高希均 天下文化 雜誌 和平

延伸閱讀

遠見‧天下文化創辦人高希均90歲辭世 「天下哪有白吃的午餐」成絕響

6月才參加新書發表會…高希均辭世享耆壽90歲 朱立倫：悲痛與不捨

獲政院文化獎 徐仁修：80歲到世界最蠻荒之地 廖慶松：剪接是呼吸的藝術

【佛教與文學的交會】白先勇／世界之光：紀念佛光山成立六十周年以及星雲法師百歲冥壽

相關新聞

澎湖13孩悲歌 母捲補助失聯8個月沒人發現？學者籲補社安網漏洞

澎湖縣湖西鄉尖山村爆出「小孩養小孩」悲歌，一對夫妻生養13名子女，母親捲走社福補助帳戶失聯8個月，年長兄姊外出打工照顧其餘未成年弟妹，消息曝光引發社會譁然。樹德科大社工系主任徐國慶直言，若社工未發現主要照顧者消失，凸顯訪視敏感度不足，若早已察覺卻放任不管，也必須檢討制度漏洞。

歷史上的今天／1960年師大學生下鄉 天鵝公主挽袖煮飯

1960年8月8日，救國團暑期戰訓的社會服務隊在苗栗縣公館鄉鶴崗村進行救災服務，台北市各報社、電台、通訊社組成暑期戰訓記者採訪團上午前往訪問，師大服務隊員蔡米米特別受到矚目，蔡米米平常以芭蕾舞劇中的「天鵝公主」姿態出現大家眼前，這次用她的工作精神名符其實的贏得了這個雅號。蔡米米為苗栗鄉下一位60餘歲的視障楊阿添服務，她挽起衣袖燒飯，穿著雨衣仍被打得一身溼。

考試院南海大冒險家庭日 周弘憲與同仁眷屬歡度奇幻航程

考試院今日舉辦「考試院暨所屬部會家庭日活動」，今年以「南海大冒險」為主題，邀請考試院、考選部、銓敘部及保訓會超過210位同仁與眷屬一同參與，創下歷年參加人數新高。考試院長周弘憲化身「總船長」，帶領副院長許舒翔、考試委員及各部會首長...

讓機會跨越城鄉！永齡希望小學機器人大賽千名學童熱血登場

「我想參加！」「我明年還要再來！」 當孩子主動說出「我想要」，學習就不再只是一道被交付的作業，而可能成為改變自己的起點。 台大綜合體育館昨（7）日迎來超過1,000名永齡希望小學學生，第二屆「永齡希望小學機器人大賽」熱鬧登場。場上，孩子緊盯著親手組裝的機器人，有人蹲在賽道旁反覆調整零件、有人和隊友討論策略，也有人在完成任務的瞬間高舉雙手歡呼。 今年參賽隊伍從首屆16組一口氣成長至64組，超過200名孩子主動報名。數字成長的背後，更重要的不是「有多少人參賽」，而是越來越多孩子開始主動說出：「我想試試看。」 對永齡基金會而言，這正是舉辦機器人大賽最重要的意義——不是替孩子完成答案，而是讓他們相信，答案可以靠自己一步一步找出來。 AI時代來臨 孩子需要的不只是「會答題」 AI正在快速改變未來人才的樣貌。世界經濟論壇（WEF）《Future of Jobs Report 2025》指出，受到科技發展、人口結構及經濟環境等趨勢影響，至2030年全球預估將新增1.7億個職位，同時約有9,200萬個職位被取代；更有39%的工作核心技能預計將發生改變。 當「背出正確答案」逐漸不再足以面

趙姬、寄居蟹管理顧問公司發行公司債跳票 李建成涉侵占、背信

國內包租代管龍頭兆基集團相關企業趙姬投資公司、寄居蟹管理顧問公司發行公司債卻傳出投資失利及財務危機，前董座李建成涉嫌侵占、背信等罪嫌。台北地檢署今指揮調查局兵分6路搜索兆基屋管公司、趙姬投資公司、寄居蟹管理顧問公司，約談李建成及寄居蟹管理顧問公司登記負責人林佑任到案說明。

未警告平台對兒童的危險 Meta遭美法官重罰182億

•美國新墨西哥州一名法官6日裁定，社群媒體巨頭Meta因未警告大眾旗下平台對兒童構成的危險，必須再支付5.67億美元（約新台幣182.74億元），創下該公司因兒童安全問題遭裁罰的最高金額。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。