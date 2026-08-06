快訊

報喜！非農低於預期 台指期夜盤大漲近千點、站回45K

獨／姜厚任小24歲女友遭爆「當小三還有老公小孩」 女網友怒揭黑歷史

白海豚颱風龜速前進！東北部海域納海警範圍 周末兩天降雨最明顯

聽新聞
0:00 / 0:00

6月才參加新書發表會…高希均辭世享耆壽90歲 朱立倫：悲痛與不捨

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
遠見‧天下文化事業群創辦人高希均辭世，享耆壽90歲。國民黨前主席朱立倫今天表示，驚聞高希均辭世，深感悲痛與不捨。圖為朱參加高希均的新書發表會。圖／取自朱立倫臉書
遠見‧天下文化事業群創辦人高希均辭世，享耆壽90歲。國民黨前主席朱立倫今天表示，驚聞高希均辭世，深感悲痛與不捨。圖為朱參加高希均的新書發表會。圖／取自朱立倫臉書

遠見‧天下文化事業群創辦人高希均辭世，享耆壽90歲。國民黨前主席朱立倫今天表示，驚聞高希均辭世，深感悲痛與不捨。六月一日才參加高希均的新書發表會與他相談甚歡，如此竟天人永別，唏噓不已。

朱立倫說，高希均不但是經濟學家；更是一位影響台灣發展的重要思想家。過去幾十年，台灣從貧困走向繁榮，從威權走向民主，從封閉走向開放。在過程中，除了企業家創造財富、政治人物推動改革之外，也需要一群願意用思想引導社會方向的人物，而高希均正是其中最具代表性的一位。

朱立倫說，年輕時拜讀高希均的文章，印象最深的是「天下沒有白吃的午餐」。那不只是經濟學的道理，更是在告訴大家，一個社會的進步沒有捷徑，必須靠每一個人的努力與責任。隨著年紀增長，他更能理解高希均後來不斷強調的另一件事，經濟成長固然重要，但財富不是人生的全部；幸福比財富更重要，而和平又是幸福最重要的基礎。

朱立倫說，自己很幸運，高希均亦師亦友地在他人生不同階段給我很多指導。無論是對教育的熱情、對下一代的期待，還是對國家發展的使命感，都讓他深受啟發。感謝高希均教授一生為國家與社會的付出和貢獻，「我們會永遠懷念您！」

高希均 朱立倫

延伸閱讀

遠見‧天下文化創辦人高希均90歲辭世 「天下哪有白吃的午餐」成絕響

陳力俊／偉大帝國的生命周期

劉寶傑揭藍綠困境：國民黨不知捍衛什麼 民進黨失去厚度「變Low」

杜紫宸／人工智慧治理議題迫在眉睫

相關新聞

考試院南海大冒險家庭日 周弘憲與同仁眷屬歡度奇幻航程

考試院今日舉辦「考試院暨所屬部會家庭日活動」，今年以「南海大冒險」為主題，邀請考試院、考選部、銓敘部及保訓會超過210位同仁與眷屬一同參與，創下歷年參加人數新高。考試院長周弘憲化身「總船長」，帶領副院長許舒翔、考試委員及各部會首長...

讓機會跨越城鄉！永齡希望小學機器人大賽千名學童熱血登場

「我想參加！」「我明年還要再來！」 當孩子主動說出「我想要」，學習就不再只是一道被交付的作業，而可能成為改變自己的起點。 台大綜合體育館昨（7）日迎來超過1,000名永齡希望小學學生，第二屆「永齡希望小學機器人大賽」熱鬧登場。場上，孩子緊盯著親手組裝的機器人，有人蹲在賽道旁反覆調整零件、有人和隊友討論策略，也有人在完成任務的瞬間高舉雙手歡呼。 今年參賽隊伍從首屆16組一口氣成長至64組，超過200名孩子主動報名。數字成長的背後，更重要的不是「有多少人參賽」，而是越來越多孩子開始主動說出：「我想試試看。」 對永齡基金會而言，這正是舉辦機器人大賽最重要的意義——不是替孩子完成答案，而是讓他們相信，答案可以靠自己一步一步找出來。 AI時代來臨 孩子需要的不只是「會答題」 AI正在快速改變未來人才的樣貌。世界經濟論壇（WEF）《Future of Jobs Report 2025》指出，受到科技發展、人口結構及經濟環境等趨勢影響，至2030年全球預估將新增1.7億個職位，同時約有9,200萬個職位被取代；更有39%的工作核心技能預計將發生改變。 當「背出正確答案」逐漸不再足以面

趙姬、寄居蟹管理顧問公司發行公司債跳票 李建成涉侵占、背信

國內包租代管龍頭兆基集團相關企業趙姬投資公司、寄居蟹管理顧問公司發行公司債卻傳出投資失利及財務危機，前董座李建成涉嫌侵占、背信等罪嫌。台北地檢署今指揮調查局兵分6路搜索兆基屋管公司、趙姬投資公司、寄居蟹管理顧問公司，約談李建成及寄居蟹管理顧問公司登記負責人林佑任到案說明。

未警告平台對兒童的危險 Meta遭美法官重罰182億

•美國新墨西哥州一名法官6日裁定，社群媒體巨頭Meta因未警告大眾旗下平台對兒童構成的危險，必須再支付5.67億美元（約新台幣182.74億元），創下該公司因兒童安全問題遭裁罰的最高金額。

批賴政府選前到上任社宅砍10萬戶 民團叫陣開國是會議辯論

賴政府社會住宅政策持續引發民間強烈反彈，社會住宅推動聯盟與OURs都市改革組織等團體今開記者會，新版「百萬戶租屋家庭支持計畫」，從選前承諾的13萬戶大幅砍到3萬戶，幅度高達77%，並提二大訴求，包括要求賴政府召開「住宅政策國是會議」，公開辯論社宅推動路線。

高希均辭世留治理智慧 為「嘉義被看見了」寫出版者的話語錄成遺作

遠見‧天下文化創辦人、知名經濟學者與教育家、出版人高希均教授辭世。對年底卸任的嘉義縣長翁章梁，高希均是多次頒發「遠見雜誌」五星縣長獎座，並為7月「嘉義被看見了：從土地到天空的閃耀」書本，親撰出版者的話：「把重要的事情做好，就會被看見」。隨著高希均辭世，這篇文章成為他留給地方治理重要文字記錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。