6月才參加新書發表會…高希均辭世享耆壽90歲 朱立倫：悲痛與不捨

遠見‧天下文化事業群創辦人高希均辭世，享耆壽90歲。國民黨前主席朱立倫今天表示，驚聞高希均辭世，深感悲痛與不捨。六月一日才參加高希均的新書發表會與他相談甚歡，如此竟天人永別，唏噓不已。

朱立倫說，高希均不但是經濟學家；更是一位影響台灣發展的重要思想家。過去幾十年，台灣從貧困走向繁榮，從威權走向民主，從封閉走向開放。在過程中，除了企業家創造財富、政治人物推動改革之外，也需要一群願意用思想引導社會方向的人物，而高希均正是其中最具代表性的一位。

朱立倫說，年輕時拜讀高希均的文章，印象最深的是「天下沒有白吃的午餐」。那不只是經濟學的道理，更是在告訴大家，一個社會的進步沒有捷徑，必須靠每一個人的努力與責任。隨著年紀增長，他更能理解高希均後來不斷強調的另一件事，經濟成長固然重要，但財富不是人生的全部；幸福比財富更重要，而和平又是幸福最重要的基礎。

朱立倫說，自己很幸運，高希均亦師亦友地在他人生不同階段給我很多指導。無論是對教育的熱情、對下一代的期待，還是對國家發展的使命感，都讓他深受啟發。感謝高希均教授一生為國家與社會的付出和貢獻，「我們會永遠懷念您！」