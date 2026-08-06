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遠見‧天下文化創辦人高希均90歲辭世 「天下哪有白吃的午餐」成絕響

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
遠見、天下文化事業群創辦人高希均6月才舉行回憶錄新書發表會，回顧一生在大陸、台灣、美國的跨度經歷，靠的就是核心信念「和平幸福」。聯合報系資料照
遠見、天下文化事業群創辦人高希均6月才舉行回憶錄新書發表會，回顧一生在大陸、台灣、美國的跨度經歷，靠的就是核心信念「和平幸福」。聯合報系資料照

遠見‧天下文化創辦人、知名經濟學者與教育家、出版人高希均教授，於8月6日上午辭世，享耆壽90歲，完成奉獻的一生，安然遠行。

遠見天下文化表示，高教授一生奉獻於教育、出版、媒體與公共政策，是「書生報國的典範，君子領導的楷模」。他的離去是華人知識界與出版界的重大損失，但他留下的卓越思想與殷切期許，永遠照亮並指引我們前行。

高希均教授1936年生於南京，1949年隨家人來台，1959年赴美深造並取得經濟發展博士學位。他一生獲獎無數，曾榮獲三座圖書金鼎獎、三個名譽博士殊榮，並獲馬英九總統頒贈「二等景星勳章」，足見其對國家與社會的卓越貢獻。

高希均教授於1964年獲密西根州立大學經濟發展博士，應聘為威斯康辛大學（河城校區）經濟系助理教授，繼續發表英文論述，七年後升任正教授。1971年起出任兩屆經濟系主任，曾當選美國最傑出教育家，1974年榮獲威斯康辛大學傑出教授獎。1998年自威斯康辛大學退休，獲聘為「榮譽教授」。

自1969年起，高教授將畢生所學全心貢獻給台灣，先後擔任行政院各部會顧問及台灣大學商學院客座教授，積極參與國家經濟政策的研究與規劃。1981年高希均教授與媒體人殷允芃、王力行創辦《天下雜誌》；1982年與王力行、張作錦創辦《天下文化》出版社、1986 年創辦《遠見雜誌》；2002年持續創新，創辦「未來親子」，推動兒童閱讀與學習。他一生創辦的文化事業「遠見．天下文化事業群」致力於傳播進步觀念，以「文明社會」與「軟實力」作為核心價值。

高教授著作等身，在台灣出版40餘種著作，在中國大陸出版九種。其中代表作《天下哪有白吃的午餐》榮獲倫敦《金融時報》第一屆亞洲企管著作獎，膾炙人口，深遠影響了數代華人的經濟思維與價值觀。 他在高齡90歲大壽前夕，親筆寫下《高希均回憶錄：從「天下哪有白吃午餐」到「和平幸福」》傳記出版，他於書中寫下：「閱讀能救一個人，觀念可以改變一個國家。」這份信念貫穿他的一生，而他最深切的追求，始終是「和平幸福」。

正因著觀念可以改變一個國家，他為台灣社會引進前瞻思想，從1990年代開始，首創邀請國際大師、專家學者來台出書演講，包括競爭力大師麥可．波特、英國管理學大師韓第、學習型組織專家彼得．聖吉、軟實力之父奈伊、《 紐約時報》專欄作家佛里曼、哈佛大學教授與費正清中心主任傅高義等，為台灣社會帶來進步觀念與向上提升的力量。

高希均一生著述等身，並留下許多膾炙人口的語錄：「天下那有白吃的午餐」、「錯誤的決策比貪汙更可怕」、「讀一流書、 做一流人、建一流社會」、「書櫃代替酒櫃」、「閱讀救自己」、「溫暖的心、冷靜的腦」、「人 對，事就 對」、「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」、「和平幸福」。

遠見‧天下文化事業群表示，有關治喪事宜，將尊重家屬意願，並遵照高希均教授生前遺願，一切從簡，不設靈堂、不舉行公祭，懇辭花籃、輓聯與奠儀。為緬懷高教授一生的貢獻與風範，事業群將另行舉辦追思會。

高希均 天下文化 公共政策

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