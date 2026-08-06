內政部推「大橘書」盼組社區防災隊 拚921前寄給全台7萬棟管委會

台灣現有700萬人居住公寓大廈，內政部今將推出公寓大廈減災防護指引（大橘書），引導社區組成自主防災隊，建構更完整的社區防護網。國土署長蔡長展說，預計印製10萬本，包含寄送總預算約605萬元，每本成本60元。內政部長劉世芳表示，力拚9月21日前寄送給全台約7萬棟登記有案的管委會、管理維護公司及保全業者。

劉世芳說，公寓大廈減災防護指引（大橘書）分成5章節，包含電梯停電怎麼辦、緊急發電機在哪？如何預防豪雨淹水？發生火災如何逃生？以及社區中有弱勢、受傷者如何應變？大橘書會提供給公寓管委會，並輔導社區成立自主防災隊，並要求國土署要在9月21日前寄送出去。

內政部次長馬士元說，目前全台有700萬人居住在公寓大廈，公寓大廈都在都會區且立體化，立體化空間遇到災害時一定要有自助、互助的概念，製作大橘書起心動念是看到前年新竹晴空匯火災，發現民眾無法組織起來，影響政府救災速度，因此引進防災士並制定大橘書內容，引導社區組成自主防災隊，建構更完整的社區防護網。

國土署建築管理組長陳威成說，大橘書主要針對管委會互助、成立應變隊，所以宣導對象是管委會、管理維護公司和保全，將提供每個管委會一本，設想的災害情境也多一點，包括地震、火災、水災、瓦斯跟停電等等這些狀況都會有，教導大家平時怎麼準備災時怎麼應變，跟後續一些處置的方式。

內政部指出，災害應變若只仰賴政府推動，救災力量終有極限。因此公寓大廈減災防護指引以「自助、互助、協作」為核心概念，協助既有管理組織與住戶，共同建立正確防災意識及應變能力。同時內政部也訓練各級防災士，現已有15萬9668人取得防災士證照，其中屬於公寓大廈管理人員共有1200人。當社區面對地震、豪大雨、強風與掉落物、電器火災、瓦斯外洩等災害時，可依循大橘書指引，即時應變。

內政部提醒，每個家庭應儲備至少3天物資與避難包，民眾平時可預先下載「消防防災e點通」APP，並備妥各級政府及消防救護、警察、維生系統公共事業等緊急報案專線，落實社區減災整備工作，強化社區防護韌性。