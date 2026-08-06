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民團批賴總統13萬戶社宅跳票剩3萬 劉世芳：侷限蓋多少社宅恐變空餘屋
賴清德總統選前開出興建13萬戶社宅支票，但民團揭露內政部7月最新草案，直接興建社宅8年只增加3萬戶，質疑賴總統政見跳票。內政部長劉世芳說，如果只侷限一共要蓋多少，然後找到地就蓋，反而會沒有辦法跟著都市發展或社會上變遷，到時候社宅說不定變成另外一種空餘屋，反而不容易消化。
OURs都市改革組織揭露，行政院7月修正新「百萬戶租屋家庭支持計畫（114-121年）」草案，直接興辦社會住宅的8年只新增3萬戶。對此，劉世芳回應，部分民代、民團認為直接興建的社宅才算是以偏概全，但盤點全國空餘屋率已經創新高，社宅蓋好後，有些地方擠破頭，有些只要登記就會上，真正需要社宅的縣市集中在北三都。
劉世芳說，北三都空餘屋很多，而蓋社宅要土地盤點、清查，到變更地目，蓋好最快2、3年，最慢4年、5年，需求會趕不上。但她強調，住宅法定義非常清楚，包租代管可當成社宅，過去一兩年中直線式成長，直接興辦加包租代管以50萬戶為主，且租金補貼已爆衝到80幾萬戶。
劉世芳說，如果只侷限一共要蓋多少，然後找到地就蓋，反而會沒有辦法跟著都市發展或社會上變遷，到時候社宅說不定變成另外一種空餘屋，反而不容易消化。
國土署長蔡長展表示，現在已完成興建招租有4萬戶，還有8萬多戶正在新建中，未來這幾年會有非常多的社宅慢慢新建完成。蔡長展強調，直接興辦社宅還是繼續做，並沒有停掉，目標是直接興辦加包租代管的量要達50萬戶。
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