總統府8日開放參觀 文化部策劃科幻漫畫特展

總統府將於8月8日上午9時至下午4時開放參觀，除常設展與總統直選30週年特展外，文化部全新策劃的科幻漫畫特展也將登場，並安排台語歌手CJ MiT謝金融及原民歌手戴曉君現場演出，歡迎民眾入府參觀。

總統府今天發布新聞稿指出，8日上午9時至下午4時開放參觀，開放區域為府前廣場、正大門、車廳、2樓敞廳、3樓大禮堂及部分迴廊、1樓展場、迴廊、南苑、北苑、郵局、紀念品中心等，歡迎民眾蒞臨參觀。

1樓展場除原有「民主方舟：臺灣永續前行」常設展及總統直選30週年「1996.03.23－時代的分水嶺」系列特展外，另有文化部全新策劃推出的第3檔漫畫特展「vol. 3 科幻篇：對話框裡的未來」開展，匯聚跨世代的科幻臺漫作品，引領觀眾穿梭於機器人、星際探險的想像世界。

當日上午10時至11時及下午2時至3時在大禮堂分別安排台語歌手CJ MiT謝金融及原民歌手戴曉君現場表演。

參觀民眾請由寶慶路與博愛路管制哨進府，於力行樓前方排隊、安全檢查後由正大門進入。其他有關規定包括：攝錄影機、大型背包（手提包除外）等一律禁止攜入，現場備有置物櫃供置放物品。民眾可攜帶照相機或手機進府拍照，但以不影響其他民眾參觀為原則。相關參觀及預約資訊請上總統府官網（https://www.president.gov.tw/Page/124）查詢。