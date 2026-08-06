台亞會8週年 蕭新煌：新南向為基礎公布台灣印太戰略

台灣亞洲交流基金會今天舉行8週年紀念活動，董事長蕭新煌表示，台亞會扮演新南向政策智庫關鍵角色，未來將公布台灣的印太戰略，在新南向政策的基礎，以更宏觀印太視角作為發展方向，期盼持續與政府公私協力，讓台灣的國際空間更寬廣。

台灣亞洲交流基金會今天下午舉辦8週年紀念活動暨「八年有成，迎向印太」論壇，邀請立委鍾佳濱、外交部常務次長葛葆萱、海委會副主委宋承恩、經濟部國貿署長劉威廉、印度台北協會會長德寧瀚（Ninad Deshpande）、新加坡駐台北商務辦事處副代表蕭偉雄等人出席。

蕭新煌致詞指出，台亞會從2016年的新南向政策到新南向政策Plus，扮演「新南向政策智庫」關鍵角色，舉辦9次玉山論壇並推動「亞洲深耕聯盟」（AEC），更透過台日亞太經貿交流論壇及印太智庫高峰會建立雙邊及多邊合作機制，預計明年1月推動台灣與菲律賓的對話。

蕭新煌表示，台亞會下一步將研擬並公布台灣的印太戰略（Taiwan Indo-Pacific Strategy），這項戰略將建立在新南向政策的基礎，進一步以更宏觀的印太視角作為發展方向，但仍將以新南向政策作為整體推動架構與主要政策平台。

蕭新煌說明，新印太戰略的4大核心支柱，包含安全與國防韌性、經濟與生產供應鏈、民主價值鏈以及友誼與互惠合作鏈，台亞會將持續扮演政府的重要夥伴，與政府形成公私協力，讓台灣的國際空間更寬廣，結交更多的朋友。

德寧瀚致詞時說，台亞會過去8年來已成為重要對話與民間交流平台，印台關係對印太地區至關重要，印台夥伴關係持續擴展深化，印度正經歷史上最大的經濟轉型，台灣是重要合作夥伴，期盼印台加強技術與產業合作、學術機構合作以及商業合作，台亞會持續促進更多合作與理解。

蕭偉雄致詞表示，人工智慧與半導體將加強台灣與新南向夥伴的往來，台灣、新加坡與東南亞國家及印度，存在強大的電子、半導體價值鏈，也是台灣與新南向夥伴經濟連結的象徵，經濟連結也帶來人與人的交流，這與台亞會的使命與願景結合，期盼台亞會未來持續推動藝文、思想與青年領袖等層面交流。

葛葆萱指出，台亞會過去8年來向國際社會展現台灣是亞洲數一數二的堅韌民主國家，期待台亞會持續運用台灣科技、民主與地緣戰略優勢，藉由民間交流深化與新南向國家的連結，建立更緊密合作與夥伴關係。