內政部單身聯誼8月7日報名 2年內首對結婚送1克拉鑽戒

內政部今年最後一波單身聯誼活動，明天中午12時開放網路報名。內政部加碼，只要參加今年同一梯次聯誼活動，並於2年內完成結婚登記，向內政部報喜的「第1對新人」，可獲得1克拉鑽石對戒。

內政部指出，今年單身聯誼活動獲熱烈迴響，6月下旬辦理迄今2個月，已成功牽起74對男女浪漫紅線，配對率相當亮眼，且內政部補助2成活動費用，1日遊參加者僅需繳1440元，2日遊則為4160元，希望協助參加者降低負擔、拓展社交圈。

今年最後一波單身聯誼活動，將於9月和10月辦理5梯次、共400位名額，並於明日中午12時起開放網路報名。壓軸聯誼活動精采可期，包含福隆鐵馬秘境、阿里山小火車、平溪放天燈、嘉義手作果醬DIY，以及墾丁與太魯閣豐富生態巡禮等，透過多元遊程讓大家輕鬆拉近彼此距離。

另外，內政部額外加碼，只要參加今年同一梯次聯誼活動並於2年內完成結婚登記，向內政部報喜的第1對新人，即可獲得1克拉鑽石對戒。凡年滿18歲、在台設有戶籍的單身朋友，請務必把握今年最後一次報名機會，詳細梯次資訊可至「內政部單身聯誼活動」專屬網頁（網址：https://www.ris.gov.tw/app/portal/520）查詢。