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首站上車直達市心！頂埔站150米「若水秧翠」開紅盤

文／ 陳英寰 提供

頂埔站位處板南線起始站，可一線直達市中心。 圖／若水秧翠 提供
頂埔站位處板南線起始站，可一線直達市中心。 圖／若水秧翠 提供

隨著發展軸線東移，大台北東區的信義、南港等地區，近年已蛻變為科技、金融、新創等企業總部的重鎮，龐大菁英、白領就業人口的居住板塊，也以此循著捷運路網向外逸散，而每年高達1.4億搭乘人次的板南線，具備一線直達的高效優勢，沿線自然成為通勤族置產的理想首選。

雙捷通勤便利 板南沿線最親民

每個人都嚮往市中心的繁華便利，但居高不下的房價，往往讓人望之卻步。與其在市區苦苦追趕房價，不如轉個念，尋找「價格親民、機能不打折」的宜居潛力區。

綜觀雙北捷運網絡，板南線的「頂埔站」正是這樣的存在。作為捷運起點站，不僅享有「上車就有位子、一線直通市中心」的絕佳通勤優勢，其相對友善的房價水位，更是降低了購屋門檻；讓年輕剛需族群不用為了買房而犧牲生活品質，能以更輕鬆的姿態，實現美好成家夢。

另一方面，三鶯線的通車，不僅讓頂埔站進一步成為銜接板橋、北車、東區、信義、南港及三峽、鶯歌的轉乘樞紐，更為周邊房市增添「雙捷共構」的絕佳優勢，其中出站步行僅約150公尺便可抵達家門的「若水秧翠」，憑藉討喜的地段條件和完善的產品規劃，銷售異軍突起，躍居該區最具代表性的明星個案。

出站即到家 68戶純住宅社區

坐擁頂埔站、中央路商圈的全面機能「若水秧翠」採用臨路深庭的門戶動線，妥適地保護了住戶出入隱私(若水秧翠出入口3D示意圖)。 圖／若水秧翠 提供
坐擁頂埔站、中央路商圈的全面機能「若水秧翠」採用臨路深庭的門戶動線，妥適地保護了住戶出入隱私(若水秧翠出入口3D示意圖)。 圖／若水秧翠 提供

因地點緊鄰頂埔站，使得「若水秧翠」置產價值比起同區其他新案更為鮮明，「出站即到家」的壓到性優勢，讓仰賴板南線通勤的雙北客層，產生十足的認同感與安心感，尤其捷運宅長期名列大台北民眾購屋考量首選，且板南線有如此條件的線上新案並不多，產品珍稀度不言可喻。

即便坐擁頂埔站、中央路商圈的全面機能「若水秧翠」依舊給予最為單純的「零店面純住設計」，同時採用臨路深庭的門戶動線，妥適地保護了住戶出入隱私，更創造了獨特的社區質感；全案僅68戶，規劃約20~42坪、1~3房，多數單位配置兩套全開窗衛浴空間，戶戶搭載新風機與淨水系統，將「陽光、空氣、水」導引至日常生活。

市場回歸基本面「若水秧翠」寫下銷售捷報

遠創力行銷協理林敏容指出，頂埔站肯定是未來板南線沿線最具潛力的房市黑馬，除了雙捷共構的先天利多外，包括AI科技聚落、菁英人口移居等面向，同樣是日後值得關注的房市題材，現階段是相當不錯的進場時機。

她接著分析，「若水秧翠」能短時間就颳起旋風，在於綜合硬實力填補需求缺口，地段條件、建商品牌和產品規劃都令人滿意，結合國際級建築師丹下憲孝的絕美設計，以及覆蓋首購、換屋的全方面房型，提供了買氣集中的渠道，因而繳出傲人的亮眼銷況，印證了無論景氣浮沉，好案子永遠不會寂寞。

「若水秧翠」結合國際級建築師丹下憲孝的絕美設計，及全方面房型，提供了買氣集中的渠道(若水秧翠3D示意圖)。 圖／若水秧翠 提供
「若水秧翠」結合國際級建築師丹下憲孝的絕美設計，及全方面房型，提供了買氣集中的渠道(若水秧翠3D示意圖)。 圖／若水秧翠 提供

【若水秧翠】基本資料
基地位置：新北市土城區中央路四段
樓層規劃：地上14層／地下3層
基地面積：411.53坪
規劃坪數：20坪~42坪
投資興建：若水環境整合股份有限公司
建築設計：日商丹下都市建築設計股份有限公司
大心建築師事務所張旂彰建築師
營造公司：千瑞營造股份有限公司
建照號碼：114土建字第00021號
貴賓專線：02-2268-5555
官網預約：https://www.fgrealty.tw/9cyedh
Line立即聊：https://lin.ee/kA4nlrt

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