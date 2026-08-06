115年國防法務官考試12月19日起登場 需用名額15名

在房市回歸自住需求的市場氛圍下，真正能吸引買方進場的，不再只是短期題材，而是產品本身是否具備長期居住與資產價值。位於羅斯福路首席、景美捷運站旁的「上陽羅斯福」，憑藉稀有正羅斯福路門牌及近捷運的交通優勢，近期持續吸引重視生活品質與區域發展的購屋族進場，累積不少已購客分享購屋心得。 其中，長期深耕文山、新店生活圈的金融業何先生，本身已持有景美住宅及新店商用不動產，對區域發展相當熟悉，他表示本次購入「上陽羅斯福」，主要是看好基地條件與未來發展潛力，提前布局資產。 何先生認為，相較於等待市場時機，他更重視產品本身是否值得擁有。「如果這個案子早幾年推出，我當時就會買，不會等到現在。」他覺得文山區居民組成穩定，以軍公教與長期自住客居多，居住品質成熟，加上基地位於正羅斯福路，步行至捷運站僅需30秒，在整條羅斯福路都屬相當難得的條件，因此對未來發展充滿信心。 「我自己就住景美，非常了解這裡的生活機能，交通便利、生活成熟，未來不論自住或出租，都有很好的優勢。」何先生也提到，除了地段外，品陽建築團隊多年來深耕台北市核心區的推案經驗，也是他決定購買的重要原因，從建築規劃到公設設計，都展現出品牌對品質的要求

2026-08-06 00:00