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115年國防法務官考試12月19日起登場 需用名額15名
考試院會今天通過辦理民國115年國防法務官考試，第1試筆試將在115年12月19日至20日舉行，第2試口試於116年3月20日辦理，都只設台北考區，需用名額為15名。
考試院透過新聞稿表示，這項考試是為配合國防法律事務用人需要而舉辦，以廣納優質法律專業人才，提升國軍法律專業素質。針對應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與體格檢查方式等，都依照國防法務官考試辦法辦理。
考試院說，相關資訊將自9月29日起載明於應考須知 （網址：https://wwwc.moex.gov.tw/main/exam/wFrmExamDetail.asphttps://wwwc.moex.gov.tw/main/exam/wFrmExamDetail.aspx?c=115200），並預訂於10月1日至10月7日透過國家考試網站報名資訊系統受理報名。
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