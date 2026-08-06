內政部單身聯誼8/7起報名 首對結婚送1克拉鑽戒

內政部今天說，今年最後一波「遇見心動時」單身聯誼活動7日中午12時起開放400人報名；只要參加今年同一梯次聯誼活動並在2年內完成結婚登記，第1對向內政部報喜的新人可以獲得1克拉鑽石對戒。

內政部今天透過新聞稿表示，民國115年最後一波「遇見心動時」單身聯誼活動，將於9月和10月辦理5梯次、共400個名額，8月7日中午12時起開放網路報名。

內政部表示，今年單身聯誼活動獲得熱烈迴響，自6月下旬辦理至今，已有74對男女成功配對。為鼓勵未婚人士踴躍參與，內政部補助2成活動費用，1日遊參加者僅需繳新台幣1440元，2日遊則為4160元，希望協助參加者降低負擔、拓展社交圈。

內政部說，最後一波聯誼活動相當精采，包含福隆鐵馬秘境、阿里山小火車、平溪放天燈、嘉義手作果醬DIY，以及墾丁與太魯閣豐富生態巡禮等，透過多元遊程輕鬆拉近彼此距離。

內政部呼籲，凡年滿18歲、在台設有戶籍的單身者把握機會，詳細資訊可至115年「遇見心動時」單身聯誼活動網頁（https://www.ris.gov.tw/app/portal/520）查詢。