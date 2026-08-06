與27名諾貝爾獎得主並列 中研院院士王惠鈞獲FEBS創始榮譽會員

中研院今天表示，中研院前副院長、生物化學研究所前特聘研究員王惠鈞院士，近日榮膺歐洲生化學會聯盟（Federation of European Biochemical Societies, FEBS）研究學院（FEBS Research Academy）之創始榮譽會員（Founding Honorary Member）。

中研院說，FEBS研究學院為該聯盟新成立的國際學術平台，旨在匯聚全球分子生命科學及相關領域傑出科學家之專業與經驗，共同推動卓越研究、培育科研人才，以回應人類社會的挑戰。首屆由全球聘任96名創始會員，其中包括27名諾貝爾獎得主。王院士獲此殊榮，不僅彰顯其學術貢獻，也展現我國的研究實力再獲國際高度肯定。

王惠鈞為結構生物學家，1974年獲美國伊利諾大學香檳分校化學博士學位，其後於美國麻省理工學院生物系展開長達十餘年的研究工作，2000年返台擔任中研院生化學所所長，同年當選中研院院士，並曾任中研院副院長。

中研院說，王院士長期深耕核酸與蛋白質結構研究。任職麻省理工學院期間，首度發現左旋雙股螺旋構型的Z型DNA結構，開創新研究領域；他也解析全球首個抗癌藥物與DNA結合體的分子結構，為新一代抗癌藥物設計提供重要科學基礎。

此後，王惠鈞陸續揭開金黃色葡萄球菌與表皮葡萄球菌的致病及抗藥機制，為對抗超級細菌提供重要線索；並開發協助蛋白質規律排列的方法，突破蛋白質不易結晶、難以進行結構解析的瓶頸。近年來，他更積極將結構生物學成果應用於新藥研發，包括提升抗體藥物效能，以及針對與阿茲海默症相關的關鍵酵素設計小分子藥物，持續推動基礎研究成果朝生醫應用發展。

FEBS成立於1964年，迄今已有逾60年歷史，是歐洲分子生命科學具代表性的國際學術組織之一，長期透過出版國際期刊、舉辦年度大會、提供研究獎助等方式，促進學術交流與研究發展。研究學院成立典禮預定於明年7月第51屆FEBS大會期間於拉脫維亞舉行。