快訊

台股高點震盪激化四貸同堂衝擊 金管會監理仍有二大面向有待強化

白海豚風雨搖滾區曝！明午後可能海警 專家指1縣市周六陸警機會大

男男相愛的烏托邦！日本「BL」風潮到底是什麼？

聽新聞
0:00 / 0:00

駁食安辦引導專家會議致癌油下架標準 莊瑞雄：是在發問

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄。圖/聯合報系資料照片
民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄。圖/聯合報系資料照片

中聯致癌油食安問題延燒，食藥署昨公布7月4日專家會議紀錄，行政院食安辦主任許輔遭質疑在會中引導方向，政院也被認為是此決策的關鍵。民進黨團幹事長莊瑞雄今回應，從會議內容來看，許輔並非引導專家，而是在發問，不必過度政治口水。

莊瑞雄表示，會議出席的有食品專家、食安專家、毒理專家，甚至於化學專家、生物專家等各領域。事件發生以後，政府部門如何做決策，不可以憑個人喜好跟愛好，一定要講求科學的證據，到底要幾個百分點？怎麼樣的比例才可以在市面上流通，才可以讓民眾吃得安心、吃得健康。

莊瑞雄指出，從歐盟、日本及韓國等食安要求嚴格的國家經驗來看，在問題油事件中，除了第一時間全面預防性下架問題油外，第二層加工食品是否下架，也都是依照產品中食用油比例等科學標準進行判斷，因此台灣要訂定何種比例，同樣必須透過專家進行風險評估，再提供行政部門參考。

莊瑞雄說，從會議內容來看，許甫倒不是在引導，而是在發問。在野黨看起來認為是引導，社會各界來看的話，認為是一個專家的會議，所以不用過度地政治口水。相信最重要要追究的是，為什麼中聯發現、通報沒有符合法律要求？為什麼隱匿這麼久？遲延這麼久？站在中央的立場，制度是否要補漏？站在地方政府來看的話，是否要再去加強？否則以現在中央跟地方殺來殺去的，對人民食安健康的把關幫助不大。

莊瑞雄說，在野黨發動這樣的攻擊，目的地有一個，把這次食安責任全部丟給中央政府。但不要忘了，食安第一層在把關的一定是地方政府。台中市政府如果認為說這次做得比中央還要好，就公布何時稽查、完整交代食品流向，讓民眾來打分數。

食安 莊瑞雄 下架 毒油究責

延伸閱讀

藍批食安辦引導毒油20％下架標準 張惇涵：是由專家會議討論決定

批賴總統才是食安最大破口 國民黨要求許輔撤職、姜至剛下台

誰決定20%以下致癌油產品不下架？ 食安辦：7月4日專家會議未做決策

新聞眼／毒油案向上延燒⋯食安治理零容忍變切香腸 在保護誰？

相關新聞

影／賴清德稱台中食安破口...蔣萬安點疑竇：神隱1個月出來就卸責

賴清德總統昨以黨主席身分到台中辦行動中常會，重批台中市長盧秀燕施政僅贏過彰化縣長，還指台中是非洲豬瘟、食安破口。北市長蔣萬安今天重砲賴總統，表示賴神隱了一個多月後，一出來講話就是「推卸責任」。

駁食安辦引導專家會議致癌油下架標準 莊瑞雄：是在發問

中聯致癌油食安問題延燒，食藥署昨公布7月4日專家會議紀錄，行政院食安辦主任許輔遭質疑在會中引導方向，政院也被認為是此決策的關鍵。民進黨團幹事長莊瑞雄今回應，從會議內容來看，許輔並非引導專家，而是在發問，不必過度政治口水。

725上凱道5成1市民認為不成功 蔣萬安：賴政府完全失去人民信任

毒油食安風暴，北市長蔣萬安日前號召民眾725上凱道反毒油，不過美麗島電子報最新民調，表示725有51.8%民眾認為不成功。蔣今天表示，任何調查都是參考，再批賴政府擠牙膏式處理食安，甚至不願意負起責任，已經完全失去人民信任。

賴清德點名台中是食安破口 他舉一數據打臉...綠執政這縣市才是放牛班

身兼黨主席的賴清德總統昨到台中開行動中常會，點名台中是非洲豬瘟破口，也是食安破口」，並稱市長盧秀燕施政滿意在中部只勉強贏彰化縣。國民黨北市港湖議員參選人陳冠安舉六都過去五年的食安查驗數反擊，台中都在前段班，反觀民進黨執政的台南才是放牛班。

下架標準3疑問 游淑慧：20%警戒線為業者縮小損失築一道護城河？

衛福部食藥署昨公布中聯油脂案7月4日專家會議紀錄，揭示20%下架標準的決策過程。國民黨北市議員游淑慧今天提出三點質疑問，游說，請食藥署公開完整健康風險及膳食暴露評估：8.1乘以20%就沒有超標的簡單心算，就當成全國食安政策？

毒油案20%下架決策…殷瑋提醒2件事：石崇良、姜至剛想扛 賴總統呢？

衛福部食藥署昨公布中聯油脂案7月4日專家會議紀錄，揭示20%下架標準的決策過程。北市研考會主委殷瑋今天在臉書表示，「石崇良想扛，姜至剛想扛，那賴總統呢？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。