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營養午餐廚餘給食物銀行？蔣萬安：不會這樣做 教育局也出面澄清

聯合報／ 記者林佳彣邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安日前前往西園國小與學生一起共進營養午餐，也宣布免費營養午餐升級政策。聯合報資料照片
台北市長蔣萬安日前前往西園國小與學生一起共進營養午餐，也宣布免費營養午餐升級政策。聯合報資料照片

北市營養午餐廚餘量龐大，教育局長湯志民昨拋出有討論剩食是否跟弱勢單位交流，引發綠營抨擊「廚餘給弱勢吃」。市長蔣萬安今表示，不會這樣做；教育局澄清，學生已取餐或食用後的廚餘沒規畫提供食用，也沒規畫將餐食提供弱勢團體、社福機構。

民進黨議員林亮君昨質詢問，營養午餐免費將上路，要如何因應大量廚餘？湯志民指出，做得好吃，廚餘自然比較少，還有營養、惜食等教育，另外，是否可跟相關弱勢單位交流，之前曾問過食物銀行，但要提供給食物銀行的非剩食；林亮君說，「對啊，食物銀行應該是尚未料理之前，現在是廚餘，怎拿給弱勢團體？」

教育局主任秘書鍾德馨今澄清，學生已取餐或食用後的廚餘，沒有規畫提供食用，教育局也沒有規畫將餐食提供弱勢團體、社福機構。針對廚餘處理，教育局已於7月31日函文各級學校處理指引，也規畫於開學前辦理相關說明會，開學後將透過多元模式減少廚餘產生。

民進黨台北市長參選人沈伯洋表示，食物銀行內是沒有料理的食材，而不是說已經食用過、剩下的這些食物。無論如何，問題在於營養午餐免費之後，若又要加入海鮮等成本考量，導致營養午餐很多流標，但還有二十幾天，大家關心的是孩童有沒有營養午餐可以吃的問題。

沈伯洋說，再者，營養午餐接下來會有廚餘問題，過往廚餘的問題可能沒有被好好的處理，所以可能也會有環境衛生的問題。這些都是市民很真實反映的聲音，議員在議會質詢，也是希望市政府能夠盡快處理。

營養午餐 蔣萬安 廚餘

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