衛福部公布7月4日會議紀錄 食安辦會中稱第2層下架恐牽連第3、4層產品

中聯油脂案爆發超過1個月，衛福部食藥署今晚公布7月4日專家會議紀錄，該場會議因會議結論提及使用20%以下致癌油產品不必下架，備受爭議。食藥署副署長王德源稱，為使充分瞭解討論內容及決策依據，避免造成外界誤解或不實傳播，「食藥署主動公開當天會議紀錄資料。」

王德源說，食藥署於115年7月4日召開專家會議，就事件之原因釐清、相關供應鏈、強化管控等面向進行釐清與專業討論，7月4日召開之專家會議，出席人員包含食品安全、毒理及風險評估等領域專家，共同檢視列席之中聯公司於7月3日提送台中市政府「異常發生原因分析、矯正措施及預防再發措施報告」，及相關說明，經專家審慎討論，認定中聯公司未提出有效改善措施，決議不准復工。

會議紀錄全文共17頁，討論過程分二階段，首先討論中聯案本身，後續再討論下架範疇。許輔在會中表示，目前中聯公司受影響批號的範圍皆已確認，第1層3家業者已對外公布，台中市亦公布第2層業者名單，據此範圍進行回收，目前第一層受影響產品皆已全數下架，有關使用這些油品製成的餐飲產品，基於科學風險評估，就法律與行政層面而言，檢出值符合衛生標準理應屬合格。

行政院食安辦主任許甫指出，針對市面上其他批次產品，應確立一個處理原 則，產品如果超過標準，業者應當自行負起處理責任，在討論過下架範疇時稱，針對第2層產品，應要求業者自主確認其產品BaP檢出值是否符合標準，若不符標準，則下架回收，確認符合標準後， 再行上架，「若要求第2層加工產品全面下架，亦會牽連至第3層、第4層產品。 」

會議紀錄全文網址：https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=13731