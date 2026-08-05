快訊

憂習近平誤判 澳洲前總理陸克文分析3因素：中國可能2028年對台動武

蒸發5000點…好心勸回本就賣台股卻噴 他遭疏遠嘆：別多管閒事

聽新聞
0:00 / 0:00

衛福部公布7月4日會議紀錄 食安辦會中稱第2層下架恐牽連第3、4層產品

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
立法院福利及衛生環境委員會今天就「從致癌油事件發展迄今，中央一味『蓋牌、吃案、當門神』有關行政究責之重做完整調查報告(含台糖失職、食安警訊斷鏈責任、團體訴訟求償進度)及未來如何確保安全無虞的國軍團膳、學生營養午餐」進行專題報告。衛福部長石崇良（左起）、行政院食安辦主任許輔、食藥署長姜至剛出席備詢。記者邱德祥／攝影
立法院福利及衛生環境委員會今天就「從致癌油事件發展迄今，中央一味『蓋牌、吃案、當門神』有關行政究責之重做完整調查報告(含台糖失職、食安警訊斷鏈責任、團體訴訟求償進度)及未來如何確保安全無虞的國軍團膳、學生營養午餐」進行專題報告。衛福部長石崇良（左起）、行政院食安辦主任許輔、食藥署長姜至剛出席備詢。記者邱德祥／攝影

中聯油脂案爆發超過1個月，衛福部食藥署今晚公布7月4日專家會議紀錄，該場會議因會議結論提及使用20%以下致癌油產品不必下架，備受爭議。食藥署副署長王德源稱，為使充分瞭解討論內容及決策依據，避免造成外界誤解或不實傳播，「食藥署主動公開當天會議紀錄資料。」

王德源說，食藥署於115年7月4日召開專家會議，就事件之原因釐清、相關供應鏈、強化管控等面向進行釐清與專業討論，7月4日召開之專家會議，出席人員包含食品安全、毒理及風險評估等領域專家，共同檢視列席之中聯公司於7月3日提送台中市政府「異常發生原因分析、矯正措施及預防再發措施報告」，及相關說明，經專家審慎討論，認定中聯公司未提出有效改善措施，決議不准復工。

會議紀錄全文共17頁，討論過程分二階段，首先討論中聯案本身，後續再討論下架範疇。許輔在會中表示，目前中聯公司受影響批號的範圍皆已確認，第1層3家業者已對外公布，台中市亦公布第2層業者名單，據此範圍進行回收，目前第一層受影響產品皆已全數下架，有關使用這些油品製成的餐飲產品，基於科學風險評估，就法律與行政層面而言，檢出值符合衛生標準理應屬合格。

行政院食安辦主任許甫指出，針對市面上其他批次產品，應確立一個處理原 則，產品如果超過標準，業者應當自行負起處理責任，在討論過下架範疇時稱，針對第2層產品，應要求業者自主確認其產品BaP檢出值是否符合標準，若不符標準，則下架回收，確認符合標準後， 再行上架，「若要求第2層加工產品全面下架，亦會牽連至第3層、第4層產品。 」

會議紀錄全文網址：https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=13731

衛福部 下架 會議

延伸閱讀

食藥署認專家會議中聯全程在場 石崇良挨批說詞反覆：今公布會議記錄

誰決定20%以下致癌油產品不下架？ 食安辦：7月4日專家會議未做決策

影／外界質疑食藥署跳過衛福部直通行政院 石崇良：沒有跳過問題

致癌油風暴再延燒…李彥秀：嚴審明年度3.6兆元總預算 揪牛鬼蛇神

相關新聞

獨／NCC唱空城…海外網購電子產品無法清關 民怨倉儲費誰付

因國家通訊傳播委員會「唱空城」，民眾從海外購買電子產品，恐怕因無法取得「進口核准函」而無法清關。已有民眾抱怨「很多東西卡住」，價值上萬元的商品卡關出不來，超過一定期限還得付以天計價的倉儲費，就算放棄，向原廠申請退貨，「ＮＣＣ沒人」這理由，也不確定廠商會不會接受。未來如果ＮＣＣ狀況未解，後續iPhone新系列上市可能也有問題。

衛福部公布7月4日會議紀錄 食安辦會中稱第2層下架恐牽連第3、4層產品

中聯油脂案爆發超過1個月，衛福部食藥署今晚公布7月4日專家會議紀錄，該場會議因會議結論提及使用20%以下致癌油產品不必下架，備受爭議。食藥署副署長王德源稱，為使充分瞭解討論內容及決策依據，避免造成外界誤解或不實傳播，「食藥署主動公開當天會議紀錄資料。」

陳建仁會晤李安妮 共商「李登輝記憶工程」

中研院院長陳建仁5日與李登輝基金會董事長李安妮、總統府資政蕭新煌、國史館館長陳儀深及資策會代表，除聚焦AI主權與應用、台灣文史資料保存等議題，也就「李登輝記憶工程」探討未來合作的可能性。

整理包／2026防空演習來了！14縣市行動網路降速 影響時間、範圍一次看

薩德攔截彈近8成耗盡 川普轟伊朗臨陣喊停內幕曝光

．CNN 4日報導，多名知情人士透露，美伊戰爭已大量消耗美軍關鍵防空系統庫存，其中戰區高空防禦系統（THAAD，薩德）庫存中的攔截彈已消耗近80%。美軍資深指揮官並警告，五角大廈的彈藥庫存已「低到危險程度」。

蔣友柏談父親遺訓「不會用姓氏拿任何好處」 憂家族50歲魔咒

「蔣家第四代」成員蔣友柏近日接受YouTube頻道《安東尼本尼》專訪，大方談及家族和父親蔣孝勇的教誨，及自己的藝術創作與人生觀。他強調，父親留給他最重要的一句話，就是「不要負這個姓就好」，因此自己始終堅持不利用「蔣」姓獲取任何利益，也不做不該做的事情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。