已購客現身分享：「上陽羅斯福」地段價值不可複製，是懂生活的人共同選擇

「上陽羅斯福」憑「正羅斯福路門牌」、「景美站步行30秒」雙重優勢持續順銷，已吸引不少自住、置產民眾進場。 圖／海悅廣告股份有限公司

在房市回歸自住需求的市場氛圍下，真正能吸引買方進場的，不再只是短期題材，而是產品本身是否具備長期居住與資產價值。位於羅斯福路首席、景美捷運站旁的「上陽羅斯福」，憑藉稀有正羅斯福路門牌及近捷運的交通優勢，近期持續吸引重視生活品質與區域發展的購屋族進場，累積不少已購客分享購屋心得。

何先生深耕文山、新店生活圈多年，購置房地產經驗豐富，看中「上陽羅斯福」推案地段、品牌及保值潛力。 圖／海悅廣告股份有限公司

其中，長期深耕文山、新店生活圈的金融業何先生，本身已持有景美住宅及新店商用不動產，對區域發展相當熟悉，他表示本次購入「上陽羅斯福」，主要是看好基地條件與未來發展潛力，提前布局資產。

何先生認為，相較於等待市場時機，他更重視產品本身是否值得擁有。「如果這個案子早幾年推出，我當時就會買，不會等到現在。」他覺得文山區居民組成穩定，以軍公教與長期自住客居多，居住品質成熟，加上基地位於正羅斯福路，步行至捷運站僅需30秒，在整條羅斯福路都屬相當難得的條件，因此對未來發展充滿信心。

「我自己就住景美，非常了解這裡的生活機能，交通便利、生活成熟，未來不論自住或出租，都有很好的優勢。」何先生也提到，除了地段外，品陽建築團隊多年來深耕台北市核心區的推案經驗，也是他決定購買的重要原因，從建築規劃到公設設計，都展現出品牌對品質的要求，讓他更放心。

「上陽羅斯福」位於捷運旁卻非共構宅，樓下就是全聯，又近景美河濱公園，生活機能、舒適兼具是吳小姐選擇的主因。 圖／海悅廣告股份有限公司

另一位已購客吳小姐，則為典型的年輕自住族群。目前在古亭附近任教，從小沿著松山新店線生活，就讀台大期間便熟悉羅斯福路生活圈，對這條生活軸線有深厚的情感連結。

她分享當初決定買房時，比起市場變化，更在意自己是否真正喜歡這個地方。「現在剛好有購屋需求，也遇到喜歡的房子，就不想錯過。」在她眼中，「上陽羅斯福」最大的吸引力，在於交通便利卻不是捷運共構宅，兼具便利與居住品質。

「樓下就是全聯，景美市場就在附近，生活採買方便，平常也可以到景美河濱公園、仙跡岩走走，生活機能真的很完整。」她表示，捷運、商圈、綠地一次到位，同時又保有相對安靜的住宅環境，讓她相當滿意，也開始期待未來入住後的生活。

從何先生著眼於長期資產配置，到吳小姐重視日常生活便利與居住環境，不同背景與需求的購屋族，最終都因為一致的價值認同選擇「上陽羅斯福」。市場人士分析，台北市核心地段土地供給有限，具代表性的主幹道新案更顯稀有的情況下，同時兼具交通、生活機能與品牌價值的住宅產品，本就難得，隨著已購客陸續分享實際選擇理由，也讓更多自住與置產族了解該案備受市場關注的原因，進而重新認識「上陽羅斯福」價值所在。

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