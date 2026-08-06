2026「臺北永續競爭力論壇」8/21松菸登場！論壇、展覽亮點一次看 全民解鎖淨零超能力

《2026臺北永續競爭力論壇暨淨零行動特展》將於8月21日至22日在松山文創園區一號倉庫登場。 圖／臺北市政府產業發展局 提供

「淨零」不只是全球趨勢，也是臺北正在實踐的目標！由臺北市政府產業發展局主辦的《2026臺北永續競爭力論壇》暨淨零行動特展，將於8月21日、22日在松山文創園區一號倉庫盛大登場。

活動以邁向「氣候新經濟，永續新篇章」為願景，以「淨零城市、淨零產業、淨零新生活」為行動核心，串聯論壇、展覽、互動體驗，打造政策倡議、跨域對談、全民參與的年度永續盛會，邀請大家化身城市英雄，解鎖對抗極端氣候的超能力，一起為臺北淨零！

臺北承諾2050年達成淨零，領先全國通過淨零排放自治條例，在「韌性城市」、「降溫城市」、「綠運城市」及「淨零新生活」等面向全面布局，一場以永續為核心的新經濟已然展開，更是臺北開創新價值、掌握新商機與引領新時代的起點！

臺北永續競爭力論壇3大議題：淨零城市 × 淨零產業 × 淨零新生活

本屆論壇邀請永續領航企業、重磅專家齊聚一堂，分享城市治理、產業發展、市民日常生活的淨零創新解方。

《2026臺北永續競爭力論壇》邀集12位永續領航者齊聚，展開跨領域對談。 圖／臺北市政府產業發展局 提供

議題一｜放眼全球：從氣候承諾到淨零城市新賽局

輝達海外總部確定落腳北投士林科技園區，臺北宣告邁入人工智慧領航時代。AI應用快速發展，如何運用數位科技與數據治理加速淨零，並在確保電力穩定下推動能源轉型，將成為城市競爭力的核心挑戰。本場次將聚焦人工智慧、新能源、永續金融議題，探究臺北邁向淨零城市的戰略布局。

議題二｜產業升級：低碳經濟新藍海，驅動城市永續力

臺北作為全球科技與服務業重鎮，正面臨氣候新經濟帶來的轉型機遇。科技業持續創新突破、營造業推動低碳工程、服務業融入永續理念，百工百業朝低碳經濟轉型，為臺北帶動經濟成長，進一步提升市民生活品質，也為城市累積永續競爭力。本場次以科技創新、低碳營造、永續旅宿等典範案例，探討企業如何將淨零轉化為競爭優勢，為永續發展注入強勁動能。

議題三｜淨零新生活：今天的選擇，決定明日的台北

臺北人的日常，已經悄悄升級「永續模式」！從選購節能家電、在地食材，或者打開「我的減碳存摺」搭乘大眾運輸，淨零就藏在我們每一天的日常選擇裡。臺北攜手產業奠定「淨零新生活」基礎，下一棒由市民當主角，在日常生活行動回應永續，成就明天更好的臺北 !

Zero to Hero 淨零行動特展亮點大公開！英雄闖關任務、能量舞台表演、永續DIY工作坊等多元體驗

活動為期兩天，同步舉辦《Zero to Hero 英雄集結・為臺北淨零》行動特展，包括情境式主題展區、互動體驗及企業成果展示，打造兼具知識和趣味的沉浸式體驗。民眾將化身城市英雄，領取「超能力闖關集章卡」穿梭四大主題展區，展開永續闖關任務：「城市調適降溫站」認識科技節能與再生建材的創新應用；「低碳移動補給站」體驗氫能運具、高效充電與智慧共享交通的移動新主張；「韌性城市守護站」探索能源智慧網絡、環境智慧監測以提升預警、調適與應變能力；「永續生活選擇站」發掘循環材料、綠色商品與永續生活提案。完成指定任務、解鎖所有淨零超能力，即可兌換限量永續好禮。

現場還有「能量舞台」精彩表演和活動，以及親子家庭喜愛的「永續DIY工作坊」，跟著老師動手做「牡蠣殼香氛掛飾」、「球皮再生識別套」、「蓋你的房子SDGs桌遊」，動手做永續，讓永續不只是口號，而是親身體驗、實踐的行動。

邀請您一起為臺北淨零，從「Zero」永續小白，升級為行動力滿分的「Hero」！

立即報名卡位，限量永續好禮等你拿！

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立即報名卡位，手提帆布包、磁吸燈箱、收納包等多重好禮現場等你拿。 圖／臺北市政府產業發展局 提供

論壇日期｜2026 年 8 月 21 日（五）

特展日期｜2026 年 8 月 21 日（五）至 8 月 22 日（六）

活動地點｜松山文創園區一號倉庫

入場方式｜免費入場

指導單位｜臺北市政府

主辦單位｜臺北市政府產業發展局

承辦單位｜財團法人環境與發展基金會、工業技術研究院

執行單位｜聯合線上股份有限公司