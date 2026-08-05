減書記官工作壓力 司法院拚明年1月設全國電話中心

為減輕書記官工作壓力，專注處理輔助審判事務等，司法院希望成立全國電話中心。立委今天質詢關注規劃進度，司法院秘書長高金枝表示，希望今年12月開始測試、明年1月成立。

司法院近日表示，法院書記官的主要壓力之一，來自接聽大量電話，因此司法院規劃在最短時間內成立全國電話中心（Call Center），以專用人力回應公務電話查詢，期能減輕書記官工作壓力，讓書記官專注於處理輔助審判事務，並透過業務分流，提升回覆民眾電話效能。

立法院司法及法制委員會今天併案審查國民黨立委翁曉玲等人所提法院組織法部分條文修正草案等案，重點包括，提高書記官及法警職務列等、明定法警的司法警察身分及職權依據，期盼提升基層司法人員士氣與留才誘因等。高金枝等人列席並備質詢，今天的議程僅進行詢答，法案部分另定期繼續審查。

民進黨立委張雅琳質詢時，關注書記官離職率明顯攀升，該如何留才，也問到既然全國電話中心對書記官有所幫助，司法院何時要成立，有無測試規劃等。

高金枝說明，對書記官來說，接聽電話是很重的負擔與工作騷擾，而書記官僅能回答程序問題，不可能回答事實問題，因此一直以來都在討論成立全國電話中心，她希望今年12月開始測試、明年1月就能成立，讓書記官有辦法專心工作。

此外，現行法院組織法規定，妨害法院執行職務，經制止不聽者，處3月以下有期徒刑、拘役或新台幣3萬元以下罰金。

司法院所提修法版本，對於妨害法庭秩序者，法院得逕處以3萬元以下罰鍰，以收即時遏阻之效；若受處分確定後1年內再犯，即加重科處6月以下有期徒刑、拘役或5萬元以下罰金。

民進黨立委林淑芬認為，這樣的修法把觸法門檻降低，動輒得咎，且如果侮辱公務員，有刑法的侮辱公務員罪可以處理，法官也可以用法院組織法規定把人趕出法庭，為何要動輒罰錢把人抓去關，她認為此規定應該要刪除。

此外，林淑芬表示，根據內部消息，毒駕修法是兩院（行政院、司法院）會銜的法案，司法院藉由毒駕修法，要求行政院要同意司法院提出的刑事訴訟修法版本，關於判刑2年以下法官可不用寫判決書，她認為這是拿全民的事情當籌碼。

高金枝數度反駁，強調絕對沒有這件事，「這根本在侮辱我們」，也說這不是像立委說的那麼簡單。