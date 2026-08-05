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蔣友柏談父親遺訓「不會用姓氏拿任何好處」 憂家族50歲魔咒

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蔣友柏談父親遺訓「不會用姓氏拿任何好處」 憂家族50歲魔咒

聯合新聞網／ 綜合報導
蔣友柏近日受訪談及家族對自己的影響，力拚健身破除家族第三代的「50魔咒」。圖擷自YouTube頻道《安東尼本尼》專訪畫面
蔣友柏近日受訪談及家族對自己的影響，力拚健身破除家族第三代的「50魔咒」。圖擷自YouTube頻道《安東尼本尼》專訪畫面

蔣家第四代成員、橙果設計公司創辦人蔣友柏近日接受YouTube頻道《安東尼本尼》專訪，大方談及家族和父親蔣孝勇的教誨，及自己的藝術創作與人生觀。他強調，父親留給他最重要的一句話，就是「不要負這個姓就好」，因此自己始終堅持不利用「蔣」姓獲取任何利益，也不做不該做的事情。

蔣友柏在訪談中說，外界普遍認為蔣家後代「含著金湯匙出生」，但事實並非如此。他透露，曾祖父蔣中正並未留下外界想像中的龐大資產，「至少目前找不到任何以前大家知道的資產，如果找到請告訴我，我一半拿去捐慈善」，強調家族成員至今仍需靠自己的努力生活。

談及父親對自己的影響，蔣友柏表示，自己的價值觀與做人處事方式，幾乎都是父親從小教導而來。父親沒有要求他一定要有多大的成就，只留下「不要負這個姓就好」的叮嚀，因此他始終堅守「不會用姓氏拿任何好處」，也不會藉此走任何政治或商業捷徑。

除了家族話題，現年48歲的蔣友柏也透露，因父親及伯父蔣孝文、叔父蔣孝武皆未活過50歲，讓他從小便對生命有不同體悟，也坦言自己19歲時就發生一般人在60歲才會遇到的事，讓他的人生「被濃縮到很緊」，因此一直將人生目標設定在50歲以前，全力投入健身，希望能陪伴孩子更久，也讓人生沒有遺憾。

蔣友柏表示，近年全心投入藝術創作，每次展覽都以全新作品展出，未售出的作品甚至會全數銷毀，藉此督促自己持續突破。他近年也致力於以木板、油漆、樹脂等當代媒材挑戰當代國畫，而非使用傳統國畫的毛筆，希望重新詮釋東方美學，並刻意不關注市場價格，以維持創作的純粹性。

影片下方湧入大量留言，有網友表示，「這才是真正的蔣家後人，言之有物，有自己的格調」、「他還是很有貴族氣質，有名門公子哥的味道」、「真的感覺出來是官家子弟管教嚴格的感覺，談吐收放自如，而且很有氣質，不同於其他官二代」。

根據資料，蔣經國與蔣方良所生的三名兒子，長子蔣孝文於1989年因咽喉癌辭世，享年54歲；次子蔣孝武於1991年因急性心臟衰竭猝逝，享年46歲；三子、也是蔣友柏的父親蔣孝勇，則於1996年12月22日因食道癌病逝台北榮民總醫院，享年48歲；三兄弟皆在台北榮民總醫院過世。

蔣友柏 蔣中正 藝術家

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