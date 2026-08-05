整理包／2026防空演習來了！14縣市行動網路降速 影響時間、範圍一次看

2026城鎮韌性（防空）演習將於8月7日及8月10日至13日登場，全台22縣市依南部、中部、外離島、東部及北部順序，分區進行30分鐘演練。演習期間將發布防空警報，實施人車管制、疏散避難及災害救援；今年中部及北部共14縣市更首度加入大規模「行動網路降速演練」，影音串流、視訊通話及行動支付等服務可能受到影響。

究竟各縣市何時演習？聽到警報該往哪裡躲？開車上路、高鐵或台鐵會不會停駛？手機會完全斷網嗎？《聯合新聞網》整理演習時間、交通管制及民眾注意事項一次看。

文章目錄 各縣市演習時間

今年防空演習有何項目？哪些縣市實施行動網路降速？

防空警報聲如何辨認？開車、搭車該怎麼辦？

除了交通管制，還有哪些產業受影響？

不配合演習會罰多少？查詢離家最近防空避難處所

8月7日（星期五）上午10時至10時30分｜南部地區

台南市、高雄市、屏東縣。

8月10日（星期一）下午2時30分至3時｜中部地區

苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣。

8月11日（星期二）下午1時30分至2時｜外、離島地區

金門縣、連江縣、澎湖縣。

8月12日（星期三）下午1時30分至2時｜東部地區

花蓮縣、台東縣。

8月13日（星期四）下午2時30分至3時｜北部地區

宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣。

2026城鎮韌性防空演習時間表。圖／AI協作

演習期間將實施防空警報傳遞與發放、人員疏散避難、交通及其他必要管制，以及災害救援等演練。政府機關、學校、公司、工廠、車站、商場、市場及其他公共場所，都須依照演習命令及現場人員指示進行避難。

部分地區也將模擬關鍵基礎設施遭受攻擊後的應變，包括緊急醫療救護、災情搜救、物資補給及維生管線搶修，藉此驗證中央、地方政府與民間單位的協調能力。

行動網路降速

「行動網路降速」是指演習期間，電信業者刻意降低手機使用 4G、5G行動數據的傳輸速度，模擬戰爭、災害或基地台受損時，網路頻寬不足的情境。它不是完全斷網，比較像原本多線道的網路縮減成單線道，資料仍能傳送，但速度明顯變慢。

實施地區為中部及北部共14縣市：

中部地區：8月10日下午2時30分至3時，包括苗栗、台中、南投、彰化、雲林、嘉義市及嘉義縣。

北部地區：8月13日下午2時30分至3時，包括宜蘭、基隆、台北、新北、桃園、新竹市及新竹縣。

NCC主秘溫俊瑜說明，今年是首次試辦，政府優先選擇人口及網路流量密集的中、北部；南部演習安排在上午10時，正好碰上股市交易時段，因此暫未納入，未來仍可能擴大實施。

防空警報為「1長音、2短音」，長音15秒、短音5秒，各音節間隔5秒，連續播放3次。

演習結束時則會發布解除警報，聲音為持續90秒的長音。手機也可能收到國家級警報或相關告警訊息，民眾收到後不用恐慌，依照訊息及現場人員指示避難即可。

防空避難基本原則為：地下優於地上、室內優於室外、遠離外牆門窗、避開危險物品。

人在室內時，應前往建築物地下室或防空疏散避難設施；若建築物沒有地下室，則前往遠離門窗的室內空間，避免搭乘電梯。

行走在道路上的民眾，應依警察及民防人員引導，就近進入地下室或防空避難設施。演習期間，公寓大廈管理委員會、保全或住戶也應開啟地下室車道鐵捲門及柵欄，讓附近民眾進入避難。

找不到避難處所或正在開車該怎麼辦？

若來不及進入地下室或防空避難設施，可就近尋找堅固的遮蔽物，避開玻璃、招牌、外牆及可能掉落的物品。採取就地防護姿勢時，應盡量降低身體高度或趴下，雙手遮住眼睛及耳朵、嘴巴微張，胸部不要緊貼地面，降低爆炸震波及飛散物造成的傷害。

行駛於一般道路的汽、機車，聽到警報後應依照警察及民防人員指揮靠邊停車，駕駛與乘客下車後，就近進入防空避難設施。正在高速公路、高架道路或快速道路上的車輛可繼續行駛，不可突然停車；但車輛駛離交流道或下匝道後，就必須接受交通管制並依指示避難。

大眾運輸會停駛嗎？

飛機、船舶、高鐵及台鐵列車原則上維持正常運行，車站售票及進出閘門也持續作業，但下機、下船或下車的旅客，須配合站務、警察及民防人員引導，在車站內或附近避難。

行駛於一般道路的計程車也須靠邊停車、暫停計費並配合避難，至於各縣市公車、捷運及客運的停靠、疏散方式可能不同，仍應以所在地政府及營運單位當日公告為準。

高鐵提醒，中、北部演習另同步實施行動網路降速，屆時「T-EX行動購票」App付款取票、時刻表查詢、數位客服及車上信用卡消費等服務可能受影響，建議旅客事先完成訂位、付款與取票，提早抵達車站，並準備現金購買車上商品。

中華郵政

演習期間部分郵政服務可能出現連線不順或暫時無法操作，包括官網線上申請、掛號郵件查詢、EZPost託運單登打、i郵箱、壽險線上服務，以及透過行動網路進行轉帳、繳費、繳稅和帳戶連結支付等；行動郵局App的推播與即時通知也可能延遲。中華郵政建議民眾改用Wi-Fi、有線網路或臨櫃紙本辦理，若遇網路不穩應避免重複操作，並在演習結束後確認交易結果。

外送及即時配送業

foodpanda與Uber Eats均宣布，演習當天將在實施區域暫停美食外送、生鮮雜貨、外帶自取及部分預訂服務，平台並可能在演習開始前約30分鐘提前停止接單，以免外送員在警報發布後仍停留於道路上。

零售、餐飲及服務業

防空警報發布後，演習區域內的商場、餐廳、超市、門市、辦公場所及運動場館等，原則上須暫停室內外營業或活動。顧客與工作人員應依現場指示進入地下室或指定避難處所，待解除警報後再恢復營業。

金融、支付及電子商務

行動支付、網路付款及需要即時連線的金融App，可能出現連線緩慢、付款失敗或無法顯示交易結果等情況。NCC建議民眾事先避開需要使用行動網路的重要工作，消費時準備現金或實體信用卡；透過固網連接的Wi-Fi原則上不受影響。

媒體、影音及企業辦公

影音串流、直播、視訊會議、遠距辦公及雲端同步等高流量服務，可能出現畫面卡頓、通話中斷或檔案無法即時上傳。企業若有線上會議、直播、雲端備份或大型檔案傳輸，宜避開網路降速時段，或改用固網及Wi-Fi。

觀光、停車及電動車充電

旅遊網站、行程查詢及線上預約系統，若透過手機行動網路操作，可能無法正常瀏覽。部分停車場行動繳費、充電樁App及電動車充電啟動功能也可能受到影響，民眾可能需要改以現場設備、實體卡片或其他付款方式處理。

電信業及公共服務

電信業者須配合降低4G、5G行動數據傳輸速度，測試通訊設施受損或頻寬不足時的應變機制。一般語音電話、簡訊、災防告警、110及119緊急電話仍維持正常，固網寬頻及透過固網連接的Wi-Fi也不受影響。

機場報到與對外運輸

各機場航班維持正常起降，旅客報到、通關及登機作業原則上照常；但警報響起後，剛下機旅客、接送親友及機場內人員須依指示疏散避難。桃園機場聯外接駁車將暫停發車，機場捷運正常行駛。

行動網路降速也可能影響線上報到、電子登機證及行動支付，建議提早抵達並預先下載相關資料，或改採機場免費Wi-Fi（Airport Free Wifi或ITaiwan Wifi）。 桃園國際機場將於8月13日（星期四）14時30分至15時，實施疏散避難、交通管制等演練，並同步進行行動通訊網路降速演練。圖／桃機提供

民眾若經勸導後仍拒絕配合，各地方政府可依《民防法》第25條，處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

民眾可透過內政部警政署「防空疏散避難專區」、警政服務App（iOS、Android），或消防防災e點通App（iOS、Android），查詢住家、公司及經常活動地點附近的防空避難設施。