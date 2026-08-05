民航局：政府機關專案同意 無須逐案申請

無人機成警方辦案重要輔助工具，但高雄市警方表示，無人機「紅區」範圍大，蒐證需提前向民航局、軍方申請，還需行文製造商「解禁」才能飛行，行政流程就是蒐證的第一堵牆。民航局表示，政府機關執行法定職務，可申請專案同意，有效期間最長二年，無須每次勤務逐案提出申請。

「不是哪裡都能飛」，高雄警方表示目前紅區部分為民航局劃設，部分則為軍方所設，主要為民用機場周邊及營區上空，高雄旗山、六龜等山區因屬軍方飛航訓練航道，也被劃為禁航區，無人機只要在「紅區」內開機，系統就自動鎖死無法飛。

基層員警舉例，民航局禁航區須於十五天前上線申請，登錄飛航空域、飛手操作證、機身序號等，完成後才能飛行；軍方禁航區則更久，至少得提前卅天申請，且獲准後還須請廠商協助，解鎖後才能順利起飛。以具有高度時效性的國土案件為例，繁複的行政申請流程，可能讓相關單位在公文往返間錯失蒐證先機。

民航局指出，當發生災害應變、災害復原重建或其他緊急情況時，於各級政府劃定的警戒區域或指定區域內執行無人機飛行，由各級災害應變中心或現場指揮官統一指揮調度。如搜救區域位於地方政府公告之無人機禁止或限制飛航區域，可由災害應變中心填具緊急情況申請書送地方政府備查。

如涉及機場四周、限航區或四百呎以上空域，則由災害應變中心向民航局飛航服務總台提出申請，經發布飛航公告或完成空域協調後即可執行，以兼顧緊急救援及飛航安全。